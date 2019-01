Министры с Климкиным из-за погоды не смогли попасть в Мариуполь

Главы МИД Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Украины не смогли добраться до Мариуполя. Военный самолет не смог совершить посадку из-за сложных погодных условий.

Об этом написал на своей странице в Фейсбук министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Несмотря на тяжелые погодные условия, попытались долететь до Мариуполя. Экипаж принял решение вернуться. Очень хотел показать нашим партнерам пустой Мариупольский порт, последствия российской экономической блокады Приазовья. В этот раз свяжемся с теми, кто нас ждал в Мариуполе, по видеосвязи", - написал Климкин 15 января.

Ранее МИД Эстонии сообщил, что министры иностранных дел Литвы, Латвии, Эстонии и Польши в сопровождении Павла Климкина якобы уже прибыли в Мариуполь.

"Украина получает нашу решительную поддержку в эти сложные времена и находится на первых позициях европейской повестки дня", – говорилось в сообщении.

Joint visit to #Ukraine by @svenmikser and his Baltic and Polish colleagues. has our firm support in these difficult times and stays high on #EU agenda. @PavloKlimkin pic.twitter.com/RCUoE1oUVU

— Estonian MFA (@MFAestonia) 15 января 2019 г.