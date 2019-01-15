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Глава МИД Литвы в Днепре призвал РФ освободить украинских моряков

Глава МИД Литвы в Днепре призвал РФ освободить украинских моряков
19:22 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины: Ситуация в Азовском море показывает, что санкции ЕС против РФ останутся в силе.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявляет, что текущая ситуация в Азовском море свидетельствует, что ранее введенные санкции Европейского Союза против Российской Федерации останутся в силе.

Об этом глава МИД Литвы сказал во время совместного посещения с министрами иностранных дел Украины, Латвии, Эстонии и Польши музея АТО в городе Днепр.

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”Сегодня так называемые «судебные рассмотрения» происходят в Москве. Это неприемлемо. Мы требуем освободить всех членов экипажей. Мы требуем, чтобы Россия обеспечила свободное судоходство в Азовском море как это согласовано в международных соглашениях. Если Россия думает, что Азовское море является своего рода внутренними водами России, она совсем не права, и мы должны об этом очень четко заявить”, - подчеркнул Линкявичюс.

”Мы также хотим сказать, что все санкции, которые в рамках Европейского Союза мы ввели, будут сохранять силу, пока не исчезнут причины, по которым они были введены, но мы не видим каких-либо перспектив для этого в ближайшем будущем”, - заявил Линкявичюс.

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Азовское море, Днепр, Линас Линкявичюс, МИД Литвы.
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