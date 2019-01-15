Глава МИД Литвы в Днепре призвал РФ освободить украинских моряков

Новости Украины: Ситуация в Азовском море показывает, что санкции ЕС против РФ останутся в силе.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявляет, что текущая ситуация в Азовском море свидетельствует, что ранее введенные санкции Европейского Союза против Российской Федерации останутся в силе.

Об этом глава МИД Литвы сказал во время совместного посещения с министрами иностранных дел Украины, Латвии, Эстонии и Польши музея АТО в городе Днепр.

.@LinkeviciusL: "So-called "court proceedings" in Moscow are unacceptable. We demand the release of all the Ukrainian crew members. #Russia thinks the #SeaOfAzov is their internal waters, but they are wrong and must grant free navigation". pic.twitter.com/d4Jielmlc7 — MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) 15 января 2019 г.

”Сегодня так называемые «судебные рассмотрения» происходят в Москве. Это неприемлемо. Мы требуем освободить всех членов экипажей. Мы требуем, чтобы Россия обеспечила свободное судоходство в Азовском море как это согласовано в международных соглашениях. Если Россия думает, что Азовское море является своего рода внутренними водами России, она совсем не права, и мы должны об этом очень четко заявить”, - подчеркнул Линкявичюс.

”Мы также хотим сказать, что все санкции, которые в рамках Европейского Союза мы ввели, будут сохранять силу, пока не исчезнут причины, по которым они были введены, но мы не видим каких-либо перспектив для этого в ближайшем будущем”, - заявил Линкявичюс.