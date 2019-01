Глава МИД Литвы в Днепре призвал РФ освободить украинских моряков

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявляет, что текущая ситуация в Азовском море свидетельствует, что ранее введенные санкции Европейского Союза против Российской Федерации останутся в силе.

Об этом глава МИД Литвы сказал во время совместного посещения с министрами иностранных дел Украины, Латвии, Эстонии и Польши музея АТО в городе Днепр.

.@LinkeviciusL: "So-called "court proceedings" in Moscow are unacceptable. We demand the release of all the Ukrainian crew members. #Russia thinks the #SeaOfAzov is their internal waters, but they are wrong and must grant free navigation". pic.twitter.com/d4Jielmlc7

— MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) 15 января 2019 г.