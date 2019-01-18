Не только ЕС: Украина ведет переговоры о безвизе еще с 22 стран

Новости Украины: На сегодняшний день Украина ведет переговоры о введении безвизового режима или упрощении действующих порядков еще с 22 странами.

Министерство иностранных дел Украины в настоящее время ведет переговоры о безвизовом либо упрощении визового режима с более чем двумя десятками стран. В ближайшее время будут начаты переговоры с новыми государствами. Об этом сообщил сказал П.Климкин на пресс-конференции по итогам деятельности внешнеполитического ведомства в пятницу в Киеве.

"Мы ведем переговоры и консультации или относительно дальнейшего упрощения визового режима, или по безвизу с 22 странами. В ближайшее время, буквально в течение нескольких месяцев, будут начаты переговоры еще с несколькими странами. Мы хотим выйти за несколько лет на очень достойный результат", - сообщил П.Климкин.

Как известно, по безвизу благодаря украинскому паспорту можно посещать 128 стран мира. За прошедший 2018-й год Украина повысила свои позиции в рейтинге паспортов мира на три пункта, заняв в обнародованном компанией Henley & Partners списке 41-е место.

Стоит учесть, что на начало 2019 года 2 миллиона украинцев воспользовались безвизовым режимом с Европейским союзом.