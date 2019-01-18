Президент - об опасности резкого снижения цены на газ, популизме и пятой колонне

Новости Украины: Петр Порошенко объяснил риски от обещаний политиков снизить цены на газ.

Популистские обещания некоторых политиков о снижении цены на газ для украинцев в разы просто опасны.

Об этом заявил Президент Петр Порошенко на встрече с общественностью города Золотоноша и Золотоношского района, сообщает пресс-служба главы государства.

«А зачем сейчас обещать? Чего же вы тогда зафиксировали цену 450 долларов за тысячу кубов, что почти вдвое превышает то, что платит Украина сейчас? .. В этом есть очень большая опасность - или кремлевской пятой колонны, или популистов, которые пытаются обмануть популизмом», - сказал Президент.

Он отметил, что если ранее за рубежом закупались от 20 до 30 миллиардов кубометров газа, тогда как согласно контракту с Газпромом Украина была обязана покупать 50 млрд м3 топлива, то "в 2017 году мы купили только 14 млрд м3, а в 2018 - только 10 млрд м3".

По словам Президента, если сравнить законтрактованные 50 млрд м3 и 10 млрд м3 сейчас, возникает вопрос: куда шли 40 миллиардов разницы? «В кормушку коррупции, которую нашими усилиями мы остановили в энергетическом секторе», - подчеркнул Президент.

Ранее руководитель НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил на пресс-конференции, что за десять лет действия контрактов на поставку и транзит газа с российским "Газпромом" необратимые убытки для Украины достигли 32,1 млрд долл. США.

Как известно, в январе 2009 года тогдашние премьер-министр Украины Юлия Тимошенко и премьер-министр РФ Владимир Путин подписали контракт на поставку и транзит газа. Базовая цена за 1 тыс. кубометров газа устанавливалась на уровне 450 долл., а ее пересмотр должен был осуществляться ежеквартально, в связи с привязкой цены газа к средней цене нефти за 9-месячный период.

Украина обязывалась покупать 52 млрд кубометров газа ежегодно, а в случае недобора этих объемов применялась санкция "бери или плати".

Одновременно был подписан транзитный контракт, в котором тариф на транспортировку газа в Европу фиксировался на 10 лет в обмен на 20% скидки на газ, которая действовала только в 2009 году.