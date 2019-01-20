Парубий анонсировал рассмотрение изменений в Конституцию по НАТО и ЕС

Новости Украины: Спикер Верховной Рады Андрей Парубий сообщил, что одним из вопросов будущей сессии будет закрепление курса Украины на приобретение членства в НАТО и ЕС.

Изменения в Конституцию о закреплении в Основном законе курса Украины на приобретение членства в НАТО и Европейском Союзе будут одним из вопросов, с которых начнется работа на следующей сессии Верховной Рады. Об этом в своем выступлении сказал председатель ВР Андрей Парубий.

Он напомнил, что парламент поддержал инициативу президента о том, чтобы курс Украины на НАТО и ЕС был закреплен в Конституции Украины.

"Дважды мы голосовали здесь в зале. 311 народных депутатов проголосовали "за". И мы уже получили положительное решение Конституционного суда. И теперь необходимо 300 голосов, чтобы мы смогли воплотить в жизнь и внести в Конституцию Украины этот важный государственный шаг. И я уверен, это будет один из тех вопросов, с которого мы начнем нашу следующую сессию Верховной Рады Украины", - отметил Парубий.

Спикер также подчеркнул важность законов, которые необходимы для выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. На текущей сессии, добавил он, таких законов было принято 11 - в целом и 5 - за основу.

"Это направление останется одним из прерогативных направлений нашего парламента и на следующую сессию", - отметил Парубий.

Напомним, 17 января спикер Верховной Рады Андрей Парубий закрыл девятую сессию парламента VIII созыва 25 января. Закрывая сессию в конце пленарного заседания в пятницу, председатель парламента Андрей Парубий выступил с заключительным словом, в котором подвел итоги минувшей сессии. По его словам, 75 законов были приняты в целом.

К закрытию последнего заседания текущей сессии зале осталось до ста народных депутатов, что больше, чем традиционно к окончанию пленарных заседаний по пятницам. После закрытия заседания в зале прозвучал государственный гимн. Согласно календарному плану, на следующей неделе у народных депутатов - "работа в комитетах, комиссиях и фракциях". Стоит отметить, что открытие новой, десятой, сессии парламента состоится 5 февраля.