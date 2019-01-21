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Партия "Слуга народа" выдвинула кандидатуру Зеленского в президенты Украины

Партия &quot;Слуга народа&quot; выдвинула кандидатуру Зеленского в президенты Украины
14:35 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Партия "Слуга народа" единогласно поддержала кандидатуру актера и шоумена Владимира Зеленского кандидатом в президенты Украины.

Политическая партия "Слуга народа" на внеочередном заседании сегодня, 21 января, приняла решение о выдвижении шоумена Владимира Зеленского кандидатом в президенты Украины.

Сообщается, что съезд проходил в неформальной обстановке. Всех делегатов и гостей съезда угощали пиццей, соком и бургерами.

Кандидатуру Владимира Зеленского поддержали единогласно.съезд уполномочил руководителя партии Ивана Баканова на подписание решения о выдвижении кандидата от партии на выборах президента Украины и на подачу документов в Центральную избирательную комиссию с правом передоверия этих полномочий третьим лицам.

Как сообщалось ранее, шоумен Владимир Зеленский назвал "технической ошибкой" то, что его заявление, в котором он объявил о намерении идти в президенты, показали на "1+1" вместо новогоднего поздравления президента Петра Порошенко. 

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Обращение и объявление о намерении идти в президенты Зеленский записал отдельно после съемок своего шоу 28 декабря в Черкассах, и его потом добавили в середину программы. Шоумен заверил, что "Квартал 95" передал телеканалу запись программы. На канале знали, что там есть обращение Зеленского, однако каким оно было - увидели только перед эфиром.

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Президент Украины, Кандидатура, Владимир Зеленский, Выборы 2019, Партия Слуга народа.
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