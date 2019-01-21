"Радикальная партия" выдвинула Ляшко в президенты

Новости Украины: "Радикальная партия" выдвинула кандидатом в президенты Украины Олега Ляшко.

"Радикальная партия" выдвинула своего лидера Олега Ляшко кандидатом на пост президента Украины.

Такое решение принял XXII съезд партии, который прошел в понедельник в Киеве.

В ходе съезда продемонстрировали видео с обращениями сторонников О.Ляшко из разных регионов. Также несколько сторонников политика, его учительница и заместитель его по фракции в Верховной Раде Андрей Лозовой выступили на съезде.

Согласно информации, озвученной на съезде, в мероприятии приняли участие 1100 делегатов.

Напомним, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко выступает за введение в Украине смертной казни за коррупцию, государственную измену и терроризм.