Известный судья-обличитель Гольник повторно собралась в Антикорсуд

Новости Украины: Полтавская судья Лариса Гольник повторно подала заявку на участие в конкурсе в Высший антикоррупционный суд.

Судья Октябрьского районного суда Полтавы Лариса Гольник не отказалась от намерения стать судьей Высшего антикоррупционного суда.

Об этом судья Гольник сообщила на своей странице в Facebook.

«Отправила в Высшую квалификационную комиссию судей заявление о возвращении меня в конкурс по выбору судей Высшего антикоррупционного суда», - отметила она.

Гольник также опубликовала фото своего заявления. В нем, в частности, говорится о том, что Высшая квалификационная комиссия судей в ноябре 2018 года отказала Гольник в допуске к прохождению квалификационного оценивания на должность судьи Высшего антикоррупционного суда. Основанием для этого стало то, что 23 мая 2018 года на нее было наложено дисциплинарное взыскание за сообщение в Facebook, которое на момент подачи документов в Высший антикоррупционный суд не было погашено. Гольник также отметила, что Высший квалификационная комиссия судей обратила внимание на то, что закон о предотвращении коррупции гарантирует защиту лицам-обличителям от преследования.

Гольник отметила, что 17 января 2019 года большая палата Верховного суда отменила решение Высшего совета правосудия о дисциплинарном взыскании, наложенном на нее. В связи с этим обстоятельством она просит квалификационную комиссию судей допустить ее к конкурсу - «установить дату прохождения мной анонимного письменного тестирования и выполнения практического задания».

Напомним, недавно Гольник получила в Великобритании специальную награду международной неправительственной организации как судья-обличитель.