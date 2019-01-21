Два пути возвращения Крыма: мнение Меджлиса

Новости Украины: Представитель Меджлиса крымскотатарского народ пришла к выводу, что существует только два пути возвращения Крыма.

Украина на данный момент рассматривает только дипломатический путь возвращения Крыма.

Об этом на пресс-конференции "Напередодні. 5 років окупації Криму" заявила член Меджлиса крымскотатарского народа Гаяна Юксель, сообщает корреспондент.

"Есть два пути - дипломатический и военный. На данном этапе военный путь Украиной не рассматривается, а рассматривается дипломатический путь, предполагающий использование всего комплекса механизмов, к которым призывает Украину международное сообщество", - резюмировала член Меджлиса.

20 февраля 2014 года считается официальной датой начала оккупации Крыма Российской Федерацией.