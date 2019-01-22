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Порошенко: Никаких федераций в Украине не будет

Порошенко: Никаких федераций в Украине не будет
12:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Украина – унитарное государство, никаких федераций и никаких специальных статусов не будет.

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что никакой федерации или специального статуса отдельных регионов в Украине не будет.

"Все мы должны понимать – Украина является унитарным государством с одним государственным языком, так записано в Конституции, и никаких федераций и никаких специальных статусов. Единая, независимая, соборная Украина", - сказал президент в ходе чествования Дня соборности Украины и столетия провозглашения Акта злуки УНР и ЗУНР во вторник в Киеве.

П.Порошенко подчеркнул, что Украина твердо вступила на путь укрепления своей свободы и независимости, на путь интеграции в Европейский Союз и НАТО.

"Чтобы заставить нас отречься этого выбора, Москва аннексировала Крым и попыталась раздробить нас на части, чтобы легко проглотить. Перед нами снова возникла угроза потери соборности и независимости. Но ценой больших жертв и усилий украинского народа эта угроза отведена. В жестком противостоянии с террористами, российскими наемниками и частями российской армии мы остановили врага. А лозунг наш был "Единая страна", - сказал президент.

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Он отметил, что в последние годы Украина укрепилась и продемонстрировала уверенность в своих силах, но она никогда не забывает своих граждан, которые живут на территориях, оккупированных Российской Федерацией.

"В День соборности мы искренне обращаемся к нашим землякам, которые живут в границах Украины, но на временно оккупированных территориях Крыма, части Луганской и Донецкой областей. Мы никогда о вас не забываем. Каждый день работаем для того, чтобы приблизить день вашего освобождения от враждебного ига", - сказал П.Порошенко.

Напомним, 22 января украинцы ежегодно празднуют День Соборности, праздник, установленный в честь провозглашения Первой Независимости и Акта Злукы УНР и ЗУНР.

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Украина, Федерация, День Соборности, Унитарное государство.
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