Еще один политик идет в президенты Украины

Политик Роман Безсмертный заявил, что планирует зарегистрироваться кандидатом в президенты Украины.
Об этом он сообщил в Facebook.
По его словам, на следующей неделе он зарегистрируется в Центральной избирательной комиссии как самовыдвиженец.
Также Бессмертный рассказал, что создает новую партию, которая будет исповедовать "неоконсерватизм".
Политик отметил, что "всегда имел прописку в национал-демократическом лагере", и ему ближе "идеология республиканизма" и при этом у него либертарианское взгляды экономического характера.
Кроме того Бессмертный подчеркнул, что его новая политическая сила будет участвовать в парламентских выборах осенью 2019 года.