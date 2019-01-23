Еще один политик идет в президенты Украины

Новости Украины: Самовыдвиженец Роман Безсметрный объявил, о том что идет в президенты.

Политик Роман Безсмертный заявил, что планирует зарегистрироваться кандидатом в президенты Украины.

Об этом он сообщил в Facebook.

По его словам, на следующей неделе он зарегистрируется в Центральной избирательной комиссии как самовыдвиженец.

Также Бессмертный рассказал, что создает новую партию, которая будет исповедовать "неоконсерватизм".

Политик отметил, что "всегда имел прописку в национал-демократическом лагере", и ему ближе "идеология республиканизма" и при этом у него либертарианское взгляды экономического характера.

Кроме того Бессмертный подчеркнул, что его новая политическая сила будет участвовать в парламентских выборах осенью 2019 года.