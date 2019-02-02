Скачать
Суббота, 02.02.2019
США не будут продвигаться в переговорах с РФ до освобождения украинских моряков
США не будут продвигаться в переговорах с РФ до освобождения украинских моряков
Кандидат в президенты попала в ДТП
Кандидат в президенты попала в ДТП
Владимир Кличко: Игра в шахматы соответствует моим генам
Владимир Кличко: Игра в шахматы соответствует моим генам
Twitter начал борьбу с сервисами &quot;накрутки&quot; подписчиков
Twitter начал борьбу с сервисами "накрутки" подписчиков

Председатель НСЖУ: Увольнение Аласании необходимо было проводить после выборов

Председатель НСЖУ: Увольнение Аласании необходимо было проводить после выборов
00:49 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Председатель НСЖУ Сергей Томиленко считает что отставка председателя правления НОТУ Зураба Аласании пошатнет доверие к Общественному вещанию.

Ситуация с отставкой председателя правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураба Аласании ставит под сомнение процедуру, по которой был сформирован наблюдательный совет компании, считает председатель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.

"Нас беспокоит случившаяся ситуация. Я считаю, что принятие за 2 месяца до выборов решения об отстранении, об отставке председателя правления Общественного (телевидения) без диалога, без общественной дискуссии ставит под сомнение успешность реформы, конструкции формирования наблюдательного совета", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

С.Томиленко прогнозирует, что ситуация с отставкой председателя правления НОТУ З.Аласании пошатнет доверие к Общественному вещанию.

"Даже если есть принципиальные замечания, все равно (нужно – ИФ) отложить сроки рассмотрения кадровых вопросов на срок, который будет после президентских выборов", - сказал глава НСЖУ.

Как сообщалось, набсовет НОТУ 31 января девятью голосами из 12-ти поддержал расторжение контракта с З.Аласанией, о чем сообщила член набсовета Светлана Остапа. Народный депутат фракции "Блока Петра Порошенко" Мустафа Найем подтвердил эту информацию, отметив, что "причины пока не известны, юридическая обоснованность – также".

Протестующие в Сербии опять требовали отставки Вучича

З.Аласания заявил, что вопрос его отставки в повестке дня набсовета не стоял, и причины такого решения ему неизвестны. По его словам, при принятии этого решения были "нарушены все процедуры", в связи с чем после обнародования причин "судебная борьба возможна и даже обязательна".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НСЖУ, Зураб Аласания, НОТУ, Сергей Томиленко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Доступные лекарства": Минздрав обновил список с 258 препаратами
02 Украина хочет вступить в программу США "Иностранное военное финансирование"
03 Командующий ВМС Украины рассказал, почему Керченскому мосту будет "крышка"
04 Россия не перевозила уголь с ОРДЛО на затонувшем судне у Самсуна
05 Порошенко обновил декларацию: как выросли доходы президента
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Праздники, выходные и памятные даты: на что стоит обратить внимание в феврале
Праздники и выходные: что нам готовит февраль
Крах ракетного договора: Реакция России
Крах ракетного договора: Реакция России
Синоптики предупреждают об опасности: в Украине ожидается сильный туман и гололед
В Украине ожидается сильный туман и гололед
День сурка 2019: что это за праздник и какие традиции соблюдаются в этот день
День сурка 2019: что это за праздник и какие традиции соблюдаются в этот день
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь