Депутат Бундестага Саррацин: РФ старается "экономически высушить" Мариуполь

Новости Украины: Депутат немецкого Бундестага Мануэль Саррацин предложил Украине помощь в обеспечении свободного судоходства и улучшения инфраструктуры в Азовском море.

Германия хочет помочь в обеспечении свободного судоходства в Азовском море и Керченском проливе: МИД предлагает наблюдательную миссию, депутаты призывают дипломатов к большей настойчивости. Об этом написал в своем Twitter депутат немецкого Бундестага от партии Зеленых Мануэль Саррацин.

"Каждый корабль задерживается на 1-3 дня из-за контроля и морских ограничений при прохождении Керченского пролива. Управление порта ведет список. Даже без наблюдателей: все что нужно сделать Хайко Маасу и МИДу - это запросить статистику!", - говорится в посте.

Эксперт фракции Зеленых по восточноевропейской политике находится 1-6 февраля в Украине с рабочей поездкой, в ходе которой посещает Днепр, Мариуполь и Киев, проводит встречи с украинскими политиками, дипломатами, представителями ОБСЕ и международных организаций, руководством Мариупольского порта и пограничной службы.

"В Азовском море Россия старается "экономически высушить" Мариуполь", - написал политик в своем аккаунте. И предлагает помощь в обеспечении свободного судоходства, улучшении инфраструктуры и состояния окружающей среды.

Теме Керченского кризиса посвятил репортаж и немецкий телеканал ZDF. Телеканал напомнил, что после захвата российскими кораблями трех украинских судов в Керченском проливе глава МИД ФРГ Хайко Маас предложил отправить немецко-французскую миссию наблюдателей в Азовское море.

Глава украинского МИД Павел Климкин в своем интервью назвал такую инициативу хорошей, однако подчеркнул, что она не решает собственно проблемы, которая заключается в оккупации Крыма, попытках оккупации Азовского моря и установления российского контроля над проливом. И в этом вопросе Киев хотел бы услышать четкое политическое послание о необходимости свободы судоходства со стороны ЕС и Германии.

В то же время Климкин выразил недоумение по поводу раздающихся в Германии голосов о необходимости "новой восточной политики". Климкин считает невероятным сравнение брежневского СССР с путинской Россией. И убежден, что люди, которые такое говорят, "должны писать мемуары, а не определять политику", поскольку не осознают, в каком мире живут.

Также немецкое ТВ сообщает, что на следующей неделе в Германии, "которая не задействована в войне, но и не является нейтральной", состоится встреча, посвященная предложению Берлина о введении миссии наблюдателей.

Встреча запланирована на следующий понедельник, в ней предполагается участие высокопоставленных дипломатов и ученых. Подтверждения, что российская сторона может прислать своих участников на такую встречу пока не поступало.

Как сообщалось, 25 ноября 2018 года российские корабли в Керченском проливе атаковали катера украинских ВМС "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполя. При этом 24 украинских моряков захватили в плен, трое из них получили ранения.

Подконтрольный России "суд" в оккупированном Крыму арестовал украинских моряков и обвинил их в якобы незаконном пересечении российской границы. Впоследствии всех военнопленных моряков доставили из Крыма в московское СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".