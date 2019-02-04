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ЦИК отказала в регистрации на выборах кандидату от "Партии защитников Украины"

ЦИК отказала в регистрации на выборах кандидату от &quot;Партии защитников Украины&quot;
23:25 Пн, 4 Февраль 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: ЦИК отказала Костанчуку в регистрации кандидатом на выборах президента.

Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) отказала в регистрации кандидатом на выборах президента Украины Тарасу Костанчуку, выдвинутому "Партией защитников Украины".

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение принято на заседании комиссии в понедельник.

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ЦИК указала, что в своей предвыборной программе Т.Костанчук предлагает ввести смертную казнь и снять презумпцию невиновности для государственных служащих. В ЦИК отметили, что в программе Т.Костанчука фактически усматривается призыв к насилию и дискриминации в отношении госслужащих как отдельной категории лиц.

Кроме того, в Комиссии напомнили, что применение смертной казни противоречит Конституции Украины.

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Все по теме:

ЦИК, Выборы 2019, Тарас Костанчук, Партия защитников Украины.
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