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Рада провалила закон о переименовании военкоматов

Рада провалила закон о переименовании военкоматов
12:58 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: phm.gov.ua

Новости Украины: Верховная Рада не поддержала создание центров комплектования и соцподдержки на базе военкоматов.

Верховная Рада Украины отклонила законопроект, который предусматривал создание центров комплектования и социальной поддержки на базе военных комиссариатов.

Проект закона (№9285) о внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с созданием территориальных центров комплектования и социальной поддержки во втором чтении и в целом не набрал 226 минимально необходимых голосов парламентариев на пленарном заседании во вторник.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий несколько раз ставил документ на голосование, а также объявлял перерыв для консультаций с представителями фракций. Однако это не способствовало принятию закона в целом.

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Кроме того, народные депутаты отказались утвердить повестку дня на текущую пленарную неделю.

А.Парубий пояснил парламентариям, что если Верховная Рада не примет повестку дня, рассматривать можно будет только проекты постановления и законопроекты во втором чтении.

Тем временем члены фракции Радикальной партии продолжают блокировать парламентскую трибуну.

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Верховная Рада, Военкомат, Призывники, Реформа военкоматов.
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