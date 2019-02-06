Стало известно, какой банк выбрал Зеленский для своего избирательного фонда

Новости Украины: Избирательный фонд кандидата в президенты Владимира Зеленского открыл счет в банке "Глобус".

Такую информацию обнародовала Центральная избирательная комиссия в газете "Урядовый курьер" в среду.

Согласно сообщению, другой кандидат в президенты Инна Богословская выбрала для своего избирательного фонда Коммерческий индустриальный банк (банк "КИБ"), Илья Кива – ПриватБанк.

Ранее В.Зеленский обнародовал свою декларацию за 2017 год, согласно которой в банке "Глобус" у него было размещено 69,11 тыс. грн, тогда как в ОТП Банке он хранил 1 млн 8,5 тыс. грн и $65 тыс., в ПриватБанке – 64,12 тыс. грн и $8,33 тыс. Основные его сбережения были размещены в AS PrivatBank (Латвия) – $417 тыс.

Банки, в которых открыты счета избирательного фонда кандидатов в президенты (данные ЦИК):

Мажоритарным акционером банка "Глобус" является Олена Сильнягина, миноритарным – Дмитрий Полковский. Руководит банком экс-глава правления Укргазбанка Сергей Мамедов.

Согласно данным НБУ, на 1 декабря 2018 года банк "Глобус" по размеру активов (2,77 млрд грн) занимал 32-е место среди 77 действовавших банков.

Как сообщалось, Центризбирком зарегистрировал кандидатами на пост главы государства шоумена Владимира Зеленского, экс-главу Службы безопасности Украины Игоря Смешко и народного депутата предыдущих созывов (III, VI и VII) Инну Богословскую, народного депутата Юрия Деревянко, выдвинутого партией "Воля", самовыдвиженца, лидера Патриотической партии Украины Николая Габера.

Напомним, Центральная избирательная комиссия Украины завершила принимать документы от тех, кто хотел зарегистрироваться кандидатами на выборах президента Украины 31 марта 2019 года

Отметим, что до 8 февраля включительно в ЦИК еще есть время для рассмотрения всех поданных заявок. По состоянию на вечер 4 февраля 24 человека получили отказ. На рассмотрении еще находятся 37 заявок. А уже 9 февраля комиссия должна обнародовать окончательный список кандидатов на пост главы государства.