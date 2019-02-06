Скачать
Среда, 06.02.2019
Всемирный банк обещает поддержку Украине по внедрению реформ
Всемирный банк обещает поддержку Украине по внедрению реформ
Правительство одобрило старт выплаты субсидий с марта
Правительство одобрило старт выплаты субсидий с марта
Динамо - Нью-Инглэнд Революшн: Видео онлайн-трансляция матча
Динамо - Нью-Инглэнд Революшн: Видео онлайн-трансляция матча
Facebook разрешил удалять в Messenger отправленные сообщения
Facebook разрешил удалять в Messenger отправленные сообщения

Стало известно, какой банк выбрал Зеленский для своего избирательного фонда

Стало известно, какой банк выбрал Зеленский для своего избирательного фонда
14:53 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: из открытых источников

Новости Украины: Избирательный фонд кандидата в президенты Владимира Зеленского открыл счет в банке "Глобус".

Такую информацию обнародовала Центральная избирательная комиссия в газете "Урядовый курьер" в среду.

Согласно сообщению, другой кандидат в президенты Инна Богословская выбрала для своего избирательного фонда Коммерческий индустриальный банк (банк "КИБ"), Илья Кива – ПриватБанк.

Ранее В.Зеленский обнародовал свою декларацию за 2017 год, согласно которой в банке "Глобус" у него было размещено 69,11 тыс. грн, тогда как в ОТП Банке он хранил 1 млн 8,5 тыс. грн и $65 тыс., в ПриватБанке – 64,12 тыс. грн и $8,33 тыс. Основные его сбережения были размещены в AS PrivatBank (Латвия) – $417 тыс.

Банки, в которых открыты счета избирательного фонда кандидатов в президенты (данные ЦИК):

Мажоритарным акционером банка "Глобус" является Олена Сильнягина, миноритарным – Дмитрий Полковский. Руководит банком экс-глава правления Укргазбанка Сергей Мамедов.

Выборы-2019: документы в президенты подал 91 человек

Согласно данным НБУ, на 1 декабря 2018 года банк "Глобус" по размеру активов (2,77 млрд грн) занимал 32-е место среди 77 действовавших банков.

Как сообщалось, Центризбирком зарегистрировал кандидатами на пост главы государства шоумена Владимира Зеленского, экс-главу Службы безопасности Украины Игоря Смешко и народного депутата предыдущих созывов (III, VI и VII) Инну Богословскую, народного депутата Юрия Деревянко, выдвинутого партией "Воля", самовыдвиженца, лидера Патриотической партии Украины Николая Габера.

Напомним, Центральная избирательная комиссия Украины завершила принимать документы от тех, кто хотел зарегистрироваться кандидатами на выборах президента Украины 31 марта 2019 года

Отметим, что до 8 февраля включительно в ЦИК еще есть время для рассмотрения всех поданных заявок. По состоянию на вечер 4 февраля 24 человека получили отказ. На рассмотрении еще находятся 37 заявок. А уже 9 февраля комиссия должна обнародовать окончательный список кандидатов на пост главы государства.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Выборы, ЦИК, Глобус, Владимир Зеленский, Выборы 2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 6 февраля 2019: все знаки Зодиака
02 Морозы наступают: синоптики рассказали, в каких регионах похолодает
03 Филарет продолжает руководство Киевской епархией
04 День Ангела Оксаны: значение имени и поздравления
05 Порошенко: Супрун имеет полную поддержку президента Украины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Поставки лекарств для онкобольных заблокированы по всей Украине
Поставки лекарств для онкобольных заблокированы
Нацбанк объяснил обвал курса доллара в Украине
Нацбанк объяснил обвал курса доллара в Украине
Морозы наступают: синоптики рассказали, в каких регионах похолодает
Морозы наступают: в каких регионах похолодает
Ученые разработали новый метод профилактики и лечения хламидий
Ученые разработали новый метод профилактики и лечения хламидий
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь