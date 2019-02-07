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Рада проголосовала за единый госреестр ветеранов

Рада проголосовала за единый госреестр ветеранов
17:14 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: Верховная Рада создала Единый государственный реестр ветеранов войны.

Верховная Рада Украины приняла закон о внесении изменений в закон ”О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты” относительно Единого государственного реестра ветеранов войны (№9508).

За это решение проголосовали 237 из 343 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Как отметил во время рассмотрения законопроекта председатель Комитета Верховной Рады Украины по делам ветеранов и лиц с инвалидностью Александр Третьяков, в Украине ”ни одно ведомство сегодня не может назвать точное количество ветеранов”. ”Государственная служба по делам ветеранов вела только реестр участников АТО. Согласно собранной нами информации, сегодня в Украине насчитывается около 1,2 млн ветеранов войны. Но эти цифры не окончательные”, - сказал он и добавил, что предложенный законопроект позволяет установить четкий реестр ветеранов и определить их потребности.

Так, законом устанавливается, что Единый государственный реестр ветеранов войны - единственная государственная информационно-телекоммуникационная система, предназначенная для сбора, регистрации, накопления, хранения, защиты и обезличивания информации о ветеранах войны, лицах, имеющих особые заслуги перед Родиной, пострадавших участниках Революции достоинства, членах семей таких лиц и других лицах, на которых распространяется действие этого закона.

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Реестр создается для обеспечения учета таких лиц, реализации ими льгот и других социальных гарантий; администрирования потребностей этих лиц.

Совокупность сведений о физических лицах (персональные данные), содержащихся в Реестре, является информацией с ограниченным доступом. Обработка таких сведений осуществляется с соблюдением требований закона ”О защите персональных данных”. Информация из Реестра используется с соблюдением требований законов ”Об информации” и ”О защите персональных данных”.

Центральные и местные органы исполнительной власти, другие государственные органы, органы власти Автономной Республики Крым, органы местного самоуправления бесплатно предоставляют информацию, необходимую для формирования и актуализации Реестра.

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Министерство по делам ветеранов является ответственным за обеспечение формирования и ведение Реестра и является его распорядителем.

Порядок создания, ведения, доступа к сведениям Реестра и их использования, порядок получения информации из других реестров и информационных баз данных в отношении физических лиц для внесения в Реестр, определяются Кабинетом министров.

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

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Верховная Рада, Ветераны, Госреестр, Ветераны АТО.
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