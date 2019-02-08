Волкер снова прокомментировал допуск российских наблюдателей на выборы

Новости Украины: Курт Волкер снова заявил, что считает Россия является агрессором в Украине, а значит замечания Украины относительно безопасности очень реальны.

Спецпредставитель США в Украине Курт Волкер повторно прокомментировал вопросы присутствия на выборах президента Украины наблюдателей из России в составе миссии наблюдения ОБСЕ.

"Мы приветствуем готовность Украины содействовать деятельности наблюдательной миссии ОБСЕ на выборах. Мы уверены в преданности Украины прозрачности и проведению свободных и честных выборов. Надо помнить, что Россия является агрессором в Украине, а значит замечания Украины относительно безопасности очень реальны", - заявил Волкер в серии твитов.

Перед этим Волкер заявил, что считает присутствие граждан России в составе миссии наблюдателей за выборами допустимым, потому что работа наблюдателей вообще отвечает интересам Украины, которая должна доверять своим демократическим институтам.

"Необходимо, чтобы наблюдатели миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ подтвердили, что Украина придерживается демократических стандартов. В противном случае, люди будут иметь вопросы относительно выборов. Нормально, чтобы российские наблюдатели были частью (наблюдения за выборами - ред.), но под руководством БДИПЧ. Без игр", - отметил Волкер.