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В Украину едут два российских наблюдателя в составе БДИПЧ ОБСЕ

В Украину едут два российских наблюдателя в составе БДИПЧ ОБСЕ
11:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Наблюдатели от России 11 февраля попытаются въехать в Украину в составе миссии БДИПЧ ОБСЕ.

Двое российских наблюдателей намерены в составе долгосрочной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ намерены в понедельник, 11 февраля вылететь в Киев для наблюдением за ходом украинской президентской кампании.

"Попытка будет предпринята, если ничего другого не произойдет. Они находятся в составе миссии БДИПЧ, которая на сегодня не отказывается от российского сегмента в рамках миссии в Украине", - сообщил председатель совета Российского общественного института избирательного права (РОИИП), член Совета по правам человека Игорь Борисов.

Он уточнил, что российские наблюдатели Елизавета Борисова из РОИИП и Кристина Богданова из АНО "Институт общественной электоральной дипломатии", намерены вместе со своими коллегами по долгосрочной миссии наблюдения за выборами президента Украины прибыть в Киев 11 февраля. "Оба наших представителя имеют уже достаточно большой опыт международного наблюдения, в том числе в составе БДИПЧ ОБСЕ", - добавил он.

"Если завтра директор (БДИПЧ ОБСЕ - ред.) скажет, что мы Россию отменяем, то это тоже патовая ситуация: как это было в ПАСЕ, когда нам говорят, что вы взносы платите, а участия не принимаете. БДИПЧ на это не пойдет, но здесь вопрос, насколько активно будут настаивать на исполнении международных требований верховенства права, препятствовать попыткам это обойти", - считает И.Борисов.

"Сейчас слово за миссией БДИПЧ ОБСЕ: сможет ли она "договориться" в кавычках, чтобы их пропустили на границе и аккредитовали. Конечно, сейчас достаточно вялая позиция БДИПЧ ОБСЕ, которая выразила лишь озабоченность", - считает И.Борисов 

7 февраля Верховная Рада приняла законопроект, согласно которому представителям России будет отказано в аккредитации в качестве наблюдателей миссии ОБСЕ за ходом выборов в Украине.

Директор БДИПЧ ОБСЕ Ингибьерг Сольрун Гисладоттир заявила, что в организации разочарованы решением властей Украины запретить представителям России аккредитоваться в качестве наблюдателей на президентских выборах на Украине. "Решение об отказе гражданам одного государства в возможности аккредитоваться не имеет прецедентов и противоречит обязательствам, принятым государствами-участниками ОБСЕ", - написала она в послании к главе МИД Украины Павлу Климкину, выдержки из которого приведены в пресс-релизе БДИПЧ ОБСЕ. 

В ОБСЕ "глубоко разочарованы" решением Рады о наблюдателях их РФ

И.Гисладоттир подчеркнула, что наблюдатели от ОБСЕ, направляемые для наблюдения за проведением выборов, представляют не конкретные государства, а всю ОБСЕ, и следуют правилам наблюдения за выборами, согласованными организацией.

Президентские выборы в Украине назначены на 31 марта 2019 года.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла закон, которым запретила гражданам Российской Федерации и лицам, предложенным российской стороной, быть официальными наблюдателями на президентских, парламентских и местных выборах в Украине.

Министерство иностранных дел Украины подчеркивает, что не примет заявки ни от одного владельца паспорта гражданина Российской Федерации для регистрации официальными наблюдателями на выборах в Украине.

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Украина, РФ, БДИПЧ, Выборы в Украине, Выборы 2019.
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