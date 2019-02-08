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У Путина рассказали, кто охраняет беглого Януковича

У Путина рассказали, кто охраняет беглого Януковича
12:13 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Экс-президент Украины Виктор Янукович пользуется государственной охраной по указу Путина.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что экс-президент Украины Виктор Янукович пользуется в РФ государственной охраной.

На вопрос журналистов, охраняется ли в РФ Виктор Янукович, Д.Песков сказал: "По указу президента РФ он охраняется".

"Государственная охрана предоставляется по решению главы государства", - добавил Д.Песков.

На уточняющий вопрос, есть ли указ В.Путина о предоставлении В.Януковичу охраны, Д.Песков сказал: "Да, да, он был, когда он (В.Янукович) въехал (в РФ) как глава (Украинского) государства".

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Пресс-секретарь не стал комментировать, какая именно структура - ФСО или какая-то иная - охраняет В.Януковича.

"Этого я вам точно сказать не могу. Этого я не знаю. Но он охраняется, у него есть государственная охрана", - отметил Д.Песков.

Журналисты поинтересовались также юридическим статусом В.Януковича. На это Д.Песков сказал, что он "въехал в РФ как действующий президент и глава государства Украина, после того, как в этой стране произошел силовой захват власти".

"Въехавший в этом качестве Янукович по-прежнему находится в РФ", - заметил Д.Песков.

На вопрос, каков сейчас юридический статус В.Януковича, пресс-секретарь сказал: "Сейчас Янукович не является президентом Украины... У него нет никакого особого или специального статуса".

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Д.Песков также сказал, что Кремль не получал никаких обращений, связанных с посредничеством В. Януковича в обмене удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом.

На просьбу журналиста прокомментировать слова В.Януковича о готовности выступить посредником и обратиться к президенту РФ Владимиру Путину в части обмена удерживаемыми лицами, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: "Посредничество возможно только с согласия двух сторон".

"Пока никаких конкретных обращений (на этот счет) не было. И в этой связи мне нечего сказать", - отметил Д.Песков.

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Виктор Янукович, РФ, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Дело Януковича.
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