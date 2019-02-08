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Евросоюз поддерживает Украину по российским наблюдателям

Евросоюз поддерживает Украину по российским наблюдателям
15:01 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: В ЕС прокомментировали решение Верховной Рады о запрете российским гражданам наблюдать за выборами в Украине.

В Европейском Союзе прокомментировали решение Верховной Рады о запрете российским гражданам наблюдать за выборами в Украине.

Об этом заявила представитель Европейской службы внешних связей Майя Косьянчич на брифинге в Брюсселе, видеозапись которого размещена на сайте аудиовизуальных услуг Еврокомиссии.

В частности, ее спросили о принятом украинским парламентом законе о запрете российским гражданам быть наблюдателями на выборах в Украине.

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”Как вы знаете, Украина сталкивается с хорошо известными вызовами в сфере безопасности с 2014 года, и в связи с этим мы полностью поддерживаем независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ”, - отметила Косьянчич.

”Мы, как Европейский Союз, уделяем очень большое значение избирательному наблюдению, которое проводится ОБСЕ/БДИПЧ, и убеждены, что Украина должна обеспечить, чтобы БДИПЧ имело возможность провести свое наблюдение за выборами в Украине в полном соответствии с установившейся практикой”, - отметила пресс-секретарь ЕС.

Ранее сообщалось, Верховная Рада Украины приняла закон, которым запретила гражданам Российской Федерации и лицам, предложенным российской стороной, быть официальными наблюдателями на президентских, парламентских и местных выборах в Украине.

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко в ответ на реакцию руководства Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ о запрете гражданам РФ быть официальными наблюдателями на выборах в Украине подчеркнула, что украинская сторона продолжит лишать россиян участвовать в миссиях до момента деоккупации Крыма и Донбасса.

Ранее БДИПЧ ОБСЕ передало в МИД Украины электронный список долгосрочных наблюдателей на президентских выборах, в который включены два кандидата от России – женщины, 1990 и 1985 г.р.

Двое российских наблюдателей намерены в составе долгосрочной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ намерены в понедельник, 11 февраля вылететь в Киев для наблюдением за ходом украинской президентской кампании.

После принятия закона директор БДИПЧ ОБСЕ Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир выразила сожаление в связи с тем, что Верховная Рада приняла этот документ, запрещающий гражданам РФ быть официальными наблюдателями на выборах в Украине, в том числе в составе миссии БДИПЧ.

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Верховная Рада, Украина, ЕС, ОБСЕ, БДИПЧ.
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