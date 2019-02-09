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Суббота, 09.02.2019
Несколько депутатов Европарламента поздравили Сущенко и Балуха с днем рождения
Несколько депутатов Европарламента поздравили Сущенко и Балуха с днем рождения
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Несколько депутатов Европарламента поздравили Сущенко и Балуха с днем рождения

Несколько депутатов Европарламента поздравили Сущенко и Балуха с днем рождения
06:58 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Депутаты Европарламента пообещали бороться за освобождение Сущенко и Балуха.

 Несколько депутатов Европарламента поздравили в пятницу, 8 февраля, украинских политзаключенных в России Романа Сущенко и Владимира Балуха с днем рождения.

Среди подписантов письма есть, в частности, депутаты Европарламента Михал Бони и Марк Демесмакер.

“Прежде всего, желаем Вам крепкого здоровья, сил и терпения! Вы с невероятным достоинством и силой воли проходите через все испытания. Мы поддерживаем Вас в этой борьбе и будем бороться за Вашу свободу. Правда на Вашей стороне”,- говорится в заявлении евродепутатов.

В письме отмечается, что политики ожидают скорое освобождение политзаключенных. Как информировалось, 8 февраля Сущенко отметил 50-летие, а Балух – 48-летия.

В июне 2018 года Московский городской суд приговорил Сущенко к 12-ти годам заключения в колонии строгого режима, 12 сентября Верховный суд России признал это решение законным. Сущенко этапировали в колонию №11 в Кировской области (город Кирово-Чепецк, село Утробине).

МИД Украины: В российских тюрьмах удерживают более 70 украинцев

В августе 2017 года Раздольненский районный суд аннексированного Крыма приговорил Владимира Балуха к 3 годам и 7 месяцам колонии общего режима.

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Европарламент, РФ, День рождения, Политзаключенные, Роман Сущенко, Владимир Балух.
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