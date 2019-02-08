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МИД Украины: В российских тюрьмах удерживают более 70 украинцев

МИД Украины: В российских тюрьмах удерживают более 70 украинцев
21:14 Сегодня Телеграф Фото: из открытых источников

Новости Украины: 30 украинцев удерживаются на территории РФ и более 40 - на временно оккупированной территории АР Крым и Севастополя.

В российских тюрьмах незаконно удерживаются более 70 украинцев. 24 украинских моряков, которые были задержаны российскими военными в Керченском проливе в это число не входят. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины , передает "Радио Свобода".

Сообщается, что по состоянию на 6 февраля 2019 года более 70 граждан Украины незаконно удерживаются Российской Федерацией по сфабрикованным политически мотивированным обвинениям: не менее 30 человек на территории России (без учета 24 военнослужащих ВМС Украины, захваченных в плен вблизи Керченского пролива) и более 40 человек на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя.

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Стоит отметить, что последний масштабный обмен пленными между Украиной и пророссийскими боевиками прошел в декабре 2017 года.

Мировое сообщество призывает Россию освободить украинских политзаключенных, однако переговоры по данному вопросу пока не увенчались успехом.

Первый вице-спикер Верховной Рады и представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Ирина Геращенко предлагает закрепить в украинском законодательстве статус военнопленного, политзаключенного и заложника.

"Мы должны принять законопроект, который бы зафиксировал статус политзаключенного, военнопленного и заложника в украинском законодательстве в соответствии с международным правом", - сказала она на пресс-конференции в пятницу в Киеве.

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Россия, Крым, Заложники, Донбасс, Политзаключенные.
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