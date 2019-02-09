Скачать
Суббота, 09.02.2019
Порошенко: Наихудшее - действительно позади
Порошенко: Наихудшее - действительно позади
На Донбассе опять зафиксировано применение запрещенного лазерного оружия
На Донбассе опять зафиксировано применение лазерного оружия
Назван лучший бомбардир Динамо на зимних сборах
Назван лучший бомбардир Динамо на зимних сборах
Поздравления с Днем рождения папы: стихи и открытки на 9 февраля
Поздравления с Днем рождения папы: стихи и открытки на 9 февраля

Порошенко: Наихудшее - действительно позади

Порошенко: Наихудшее - действительно позади
17:17 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Порошенко считает, что украинцы должны почувствовать карманом, что страна идет вперед.

Президент Петр Порошенко подчеркивает, что курс Украины на евроатлантическую интеграцию позволит повысить уровень жизни и благосостояние украинцев, а также выйти на новый уровень социальных стандартов.

Об этом Порошенко сказал во время выступления на Всеукраинском общественном форуме "Открытый диалог", сообщает пресс-служба главы государства.

"Каждый человек, каждый украинец должен почувствовать собственным карманом, что худшие испытания остались позади, что страна идет вперед, что экономика развивается. Сейчас именно это главное в нашей стратегии, нашем видении будущего. Преодоление кризиса, вызванного войной, дает для этого сейчас нам все возможности ", - подчеркнул Порошенко.

Глава государства подчеркнул, что мы не сможем стать лидерами, если не поднимем ощутимо уровень жизни, если не обеспечим устойчивое развитие экономики и социальной сферы.

Президент отметил, что когда приезжает в регионы, чиновники, конечно же, пытаются демонстрировать ему фасадную сторону. "Это естественно. Любой хозяин, принимая гостей, показывает им лучше и не заводит в неубранные комнаты. Впрочем, во многих громадах уже, кстати, есть на что посмотреть ", - одновременно добавил он.

"Миллионы украинцев с тревогой думают о настоящем и не уверены в дне завтрашнем. Пенсионеры переживают, как выжить, потому что кризис сильнее всего ударил именно по ним. Обескровленное государство не имело до сих пор достаточного ресурса, чтобы должным образом их защитить, и мне порой из-за этого больно смотреть в глаза пожилым людям ", - подчеркнул Порошенко

Порошенко заявил, что может гарантировать безопасность в Украине

Он добавил, что и из молодежи многие не видят перспектив в собственной стране, поэтому едут на учебу или на работу за границу. Тем более, что Украина становится частью единого европейского рынка труда. "Не понаслышке знаю о низких доходах учителей и врачей, других работников бюджетной сферы", - также добавил он.

Президент подчеркнул: "Власть признает эти мучительные проблемы, говорит о них честно и вслух, прилагает усилия, чтобы их преодолеть. И должен объяснить, почему эти проблемы оказались глубокими ".

"Надежду вселяет то, что наихудшее - действительно позади. Что кризис, вызванный войной, экономической агрессией и блокадой со стороны России - отступает. Что возобновление экономического роста открывает возможности и к возобновлению уровня жизни. Сегодня мы уже можем ставить себе те задачи, которые еще вчера казались бы пустыми обещаниями ", - подчеркнул Порошенко.

Президент напомнил, что на днях по его поручению началась программа монетизации субсидий, которые вскоре будут выплачиваться людям живыми деньгами. Более 4 миллионов семей, домохозяйств уже за февраль смогут в марте получить живые деньги. Средний размер выплаты составит 1500 гривень в каждое домохозяйство. Президент отметил, что это средства на оплату жилищно-коммунальных услуг, но тот, кто сэкономит, поскольку теплая зима на сегодняшний день позволяет обеспечить экономию, сможет вложить средства в энергоэффективность: установить пластиковые окна, повысить энергоэффективность дома.

Власти Украины рассчитывают на масштабные инвестиции в 2020 году

Глава государства подчеркнул, что остальные от сэкономленных денег каждая семья сможет просто оставить себе и тратить их по своему усмотрению. "И это будет еще один наш шаг для преодоления бедности", - отметил он.

"Для чего это все делается? Два направления. Первый - это наша энергетическая независимость. Мы не должны покупать газ у России. Мы вообще не должны покупать импортный газ. Нам должно хватить украинского газа ", - сказал Президент.

Порошенко добавил: "Я горжусь, что при моем президентстве, за последние пять лет Украина наконец соскочила с "газовой иглы" Кремля - коррупционной и очень обременительной для украинского бюджета и украинской экономики".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Евроинтеграция, Форум, Петр Порошенко, Выборы 2019, Североатлантическая интеграция.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Диллиан Уайт: Усик? Кто это вообще такой
02 Поздравления с Днем рождения: стихи и открытки на 9 февраля
03 Биатлон. Результаты женской эстафеты в Кэнморе 8.02.2019
04 Активисты повздорили с Зеленским во Львове
05 Гороскоп на сегодня, 9 февраля 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Гуайдо: Я не верю, что Россия и Китай на стороне Мадуро
Гуайдо: Я не верю, что Россия и Китай на стороне Мадуро
Мороз ночью и &quot;плюс&quot; днем: прогноз погоды на 9 февраля в Украине
Мороз ночью и "плюс" днем: прогноз погоды на 9 февраля в Украине
Группа лиц пыталась взять штурмом отделение полиции в Киеве
Группа лиц пыталась штурмовать отделение полиции в Киеве
Во Вселенной нашли джет рекордной длинны
Во Вселенной нашли джет рекордной длинны
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь