Порошенко: Наихудшее - действительно позади

Новости Украины: Порошенко считает, что украинцы должны почувствовать карманом, что страна идет вперед.

Президент Петр Порошенко подчеркивает, что курс Украины на евроатлантическую интеграцию позволит повысить уровень жизни и благосостояние украинцев, а также выйти на новый уровень социальных стандартов.

Об этом Порошенко сказал во время выступления на Всеукраинском общественном форуме "Открытый диалог", сообщает пресс-служба главы государства.

"Каждый человек, каждый украинец должен почувствовать собственным карманом, что худшие испытания остались позади, что страна идет вперед, что экономика развивается. Сейчас именно это главное в нашей стратегии, нашем видении будущего. Преодоление кризиса, вызванного войной, дает для этого сейчас нам все возможности ", - подчеркнул Порошенко.

Глава государства подчеркнул, что мы не сможем стать лидерами, если не поднимем ощутимо уровень жизни, если не обеспечим устойчивое развитие экономики и социальной сферы.

Президент отметил, что когда приезжает в регионы, чиновники, конечно же, пытаются демонстрировать ему фасадную сторону. "Это естественно. Любой хозяин, принимая гостей, показывает им лучше и не заводит в неубранные комнаты. Впрочем, во многих громадах уже, кстати, есть на что посмотреть ", - одновременно добавил он.

"Миллионы украинцев с тревогой думают о настоящем и не уверены в дне завтрашнем. Пенсионеры переживают, как выжить, потому что кризис сильнее всего ударил именно по ним. Обескровленное государство не имело до сих пор достаточного ресурса, чтобы должным образом их защитить, и мне порой из-за этого больно смотреть в глаза пожилым людям ", - подчеркнул Порошенко

Он добавил, что и из молодежи многие не видят перспектив в собственной стране, поэтому едут на учебу или на работу за границу. Тем более, что Украина становится частью единого европейского рынка труда. "Не понаслышке знаю о низких доходах учителей и врачей, других работников бюджетной сферы", - также добавил он.

Президент подчеркнул: "Власть признает эти мучительные проблемы, говорит о них честно и вслух, прилагает усилия, чтобы их преодолеть. И должен объяснить, почему эти проблемы оказались глубокими ".

"Надежду вселяет то, что наихудшее - действительно позади. Что кризис, вызванный войной, экономической агрессией и блокадой со стороны России - отступает. Что возобновление экономического роста открывает возможности и к возобновлению уровня жизни. Сегодня мы уже можем ставить себе те задачи, которые еще вчера казались бы пустыми обещаниями ", - подчеркнул Порошенко.

Президент напомнил, что на днях по его поручению началась программа монетизации субсидий, которые вскоре будут выплачиваться людям живыми деньгами. Более 4 миллионов семей, домохозяйств уже за февраль смогут в марте получить живые деньги. Средний размер выплаты составит 1500 гривень в каждое домохозяйство. Президент отметил, что это средства на оплату жилищно-коммунальных услуг, но тот, кто сэкономит, поскольку теплая зима на сегодняшний день позволяет обеспечить экономию, сможет вложить средства в энергоэффективность: установить пластиковые окна, повысить энергоэффективность дома.

Глава государства подчеркнул, что остальные от сэкономленных денег каждая семья сможет просто оставить себе и тратить их по своему усмотрению. "И это будет еще один наш шаг для преодоления бедности", - отметил он.

"Для чего это все делается? Два направления. Первый - это наша энергетическая независимость. Мы не должны покупать газ у России. Мы вообще не должны покупать импортный газ. Нам должно хватить украинского газа ", - сказал Президент.

Порошенко добавил: "Я горжусь, что при моем президентстве, за последние пять лет Украина наконец соскочила с "газовой иглы" Кремля - коррупционной и очень обременительной для украинского бюджета и украинской экономики".