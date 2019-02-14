Корабли НАТО практически ежемесячно будут заходить в украинские порты

Новости Украины: Министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что в 2019 году корабли НАТО практически каждый месяц будут заходить в украинские порты, в том числе для учений

Министр обороны Украины Степан Полторак по итогам визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе заявил, что в текущем году корабли НАТО почти ежемесячно будут заходить в украинские порты.

Министр обороны Украины подчеркнул, что в 2019 году будет значительно активизировано военно-морское присутствие НАТО в Черном море. Отмечается, что практически ежемесячно в украинские порты будут заходить корабли как постоянных морских группировок НАТО, так и ключевых союзников, включительно и для проведения совместных учений с Военно-морскими силами Украины, чтобы улучшить способности наших ВМС.

Полторак отметил, что НАТО настойчиво требует от России освободить наших военнопленных, наших моряков и осуждает агрессию России в Керченском проливе.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что Альянс изучает возможность усиления своего присутствия в регионе Черного моря для поддержки Украины. В ближайшие дни корабли НАТО войдут в Черное море для участия в военных учениях.

Напомним, американский эсминец USS Donald Cook (DDG-75) вошел в акваторию Черного моря 19 января. Эскадренный минононосец США прошел через пролив Босфор в темное время суток. Это уже второй за 2019 год военный корабль США, вошедший в акваторию Черного моря. В начале января американский десантный корабль-док "Форт-Макгенри" (USS Fort McHenry (LSD 43) в воскресенье, 6 января, пройдя пролив Босфор, вошел в акваторию Черного моря.