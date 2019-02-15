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Тимошенко отреагировала на заявление Луценко и посоветовала ему уйти в отпуск

Тимошенко отреагировала на заявление Луценко и посоветовала ему уйти в отпуск
15:33 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Кандидат в президенты Юлия Тимошенко заявила, что Генпрокуратура "штампует" против нее дела как против главного конкурента и посоветовала Луценко уйти в отпуск.

Лидер партии "Батькивщина", кандидат в президенты Юлия Тимошенко на своей странице в Facebook прокомментировала заявление Генпрокурора Украины Юрия Луценко о ее вероятном преступлении, которое он направил в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Как утверждает Тимошенко, Генеральная прокуратура "штампует" против нее дела как против главного конкурента действующего главы государства на президентских выборах 31 марта.  Генпрокуор Луценко поручил САП проверить заявление о "вероятном преступлении" Тимошенко. Речь идет об американских лоббистах, которые якобы работали в пользу Тимошенко. 

Сама лидер партии "Батькивщина" утверждает, что весной 2018 года она узнала, что кто-то в США нанял лоббистов для помощи Украине и лично ей. В последствии, 10 апреля 2018 года нардеп обратилась к нанятой компании с сообщением о невозможности сотрудничества, поскольку контракт был заключен без ее ведома и без санкции. 

Тимошенко также посоветовала Генпрокурору Украины Юрию Луценко прислушаться к дружескому совету и на период предвыборной кампании уйти в отпуск. В заключение, Тимошенко добавила, что если проигрываете, то проигрывайте достойно.

Напомним, в рамках всеукраинского исследования общественного мнения по заказу клиента КМИС методом личного интервью опросил 2007 человек, которые проживают в 134 населенных пунктах всех регионов Украины. Опрос не проводился в оккупированном Крыму, а в Донецкой и Луганской областях его проводили только на территории, подконтрольной украинской власти. Статистическая ошибка выборки не превышает 3,3%. Во втором туре президентских выборов нынешний глава государства Петр Порошенко побеждает члена "Оппозиционной платформы – за жизнь" Юрия Бойко, но проигрывает лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко и шоумену Владимиру Зеленскому, который в свою очередь побеждает Ю.Тимошенко.

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Все по теме:

Юрий Луценко, Юлия Тимошенко, SAP, Отпуск, Генпрокурор, Президентские выборы 2019, Выборы 2019.
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