Ющенко назвал свои 5 требований к кандидату на пост президента Украины

Новости Украины: Бывший президент Украины Виктор Ющенко в интервью рассказал, на какие пять требований будет обращать внимание за кого отдать голос на президентских выборах.

Третий президент Украины Виктор Ющенко в интервью озвучил пять основных требований, на основании которых он решит за кого голосовать на предстоящих президентских выборах 31 марта.

На вопрос журналиста, кто из его бывших подчиненных – Петр Порошенко или Юлия Тимошенко может быть лучшим президентом, Ющенко заявил, что лучшим является тот президент, который может дать ответ на пять главных вопросов, которые стоят на повестке дня сейчас.

Бывший президент Украины под первым вопросам назвал проблему войны. Вторым вопросом он назвал политику безопасности, которая подразумевает курс на НАТО. Он отметил, что на сегодняшний день Украина является внеблоковой страной и это привело, по его мнению, к таким проблемам в стране. Третьим он назвал политику национального восстановления и национального становления Украины. По мнению Ющенко, 45 миллионов украинцев шаг за шагом через национальное осознание должны стать одной семьей. Для этого на первом месте стоит вопрос языка в стране, который может склеить миллионы украинцев в одну семью. Четвертым вопросом, на который он ждет ответа от кандидата, он назвал экономический план для страны. Однако, про пятый вопрос, Ющенко так ничего не сказал.

Ранее сообщалось, что лидер популярной рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук на своем Youtube-канале в видеообращении рассказал, как будет принимать решение за какого кандидата отдать голос на президентских выборах 31 марта. Вакарчук заявил, что будет выбирать среди тех кандидатов, которые выполнят все три условия. Вакарчук подчеркнул, что если одно из этих условий не будет выполнено, то за такого кандидата, по его мнению, голосовать не стоит.