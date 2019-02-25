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Парубий сообщил, когда Рада планирует рассмотреть языковый закон

Парубий сообщил, когда Рада планирует рассмотреть языковый закон
12:17 Сегодня Телеграф Фото: iportal.rada.gov.ua

Новости Украины: Председатель Верховной Рады Андрей Парубий сообщил, что 28 февраля нардепы начнут рассмотрение закона о языке, к законопроекту поступило свыше 2000 поправок.

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий во время согласительного совета заявил, что в четверг, 28 февраля, народные депутаты запланировали начать рассмотрение во втором чтении законопроекта №5670-д касательно функционирования украинского языка как государственного".

По словам Парубия, к данному  законопроекту поступило более 2000 поправок, поэтому его рассмотрение может длиться долго. По его прогнозам, это может занять и неделю, а может 3-4 дня. 

Спикер ВР отметил, что считает одной из главных обязанностей украинского парламента на этой сессии рассмотрение  закона о языке. Также, на 28 февраля запланировано рассмотрение законопроекта №7473 о внесении изменений в таможенный кодекс.

Во вторник, 26 февраля, заседание сессии начнется с рассмотрения вопроса о внесении изменений в жилищный кодекс об обеспечении прав собственников, а также с вопроса, внесенного президентом, о допуске подразделений других государств на территорию Украины на совместные учения.

В повестке дня также значится  рассмотрение вопроса о Государственном бюро расследований и ряда вопросов, касающихся комитета по вопросам обеспечения работы правоохранительных органов.

Напомним, 5 февраля 2019 года Парубий  открыл первое пленарное заседание десятой сессии парламента. Отметим, эта сессия должна продлиться до 19 июля. В этом году президентские выборы состоятся 31 марта (31 декабря началась президентская избирательная кампания). Парламентские выборы должны состояться в октябре следующего года. В связи с этим народные депутаты высказывают мнение, что работа парламента в течение десятой сессии не будет продуктивной.

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Украинский язык, Андрей Парубий, Спикер ВР, Повестка дня, Работа Верховной Рады, Как государственный.
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