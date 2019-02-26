Зеленский раскритиковал отбор на Евровидение

Новости Украины: Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский высказался о скандале с "Евровидением".

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский раскритиковал недавнюю ситуацию, которая сложилась вокруг победительницы национального отбора на "Евровидение" MARUV. Видеокомментарий по этому поводу кандидат в президенты опубликовал на своей странице в Facebook.

"То есть контрабанду из России - можно, б/у запчасти в обмен на жизни наших солдат - можно, конфеты - можно, а MARUV - нельзя. И сейчас я понял, что такое "армия, язык, вера" - разворовать армию, искусственно разделить людей языком, поэтому и веры вам нет", - подчеркнул шоумен.

Как сообщалось, певица MARUV представит Украину на песенном конкурсе Евровидение-2019, который пройдет в Израиле. MARUV сделала заявление после того, как ее участие в песенном конкурсе, который пройдет в Израиле, оказалось под угрозой. На своей странице в Facebook исполнительница написала, что ради участия в Евровидении 2019 она готова отказаться от запланированных гастролей в РФ.