Волкер и посол США провели переговоры с Зеленским

Новости Украины: Спецпредставитель Госдепа Волкер и посол США Йованович встретились с кандидатом Зеленским.

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер и посол США в Украине Мари Йованович провели встречу с кандидатом в президенты Украины, щоуменом Владимиром Зеленским.

"Вчера встречались со специальным представителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером. Курт – блестящий дипломат и друг Украины. Встреча была важной и содержательной. Был рад снова видеть госпожу посла Мари Йованович, с которой мы уже неоднократно встречались", - сказано в сообщении "Команды Зеленского" на странице в соцсети Фейсбук в среду.

В сообщении уточняется, что в ходе встречи стороны "достигли полного взаимопонимания по всем вопросам".

Ранее сегодня спецпредставитель Курт Волкер заявлял, что Соединенные Штаты Америки заинтересованы в продолжении переговоров с Россией относительно восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, когда РФ будет готова к серьезному разговору.