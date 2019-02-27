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Волкер и посол США провели переговоры с Зеленским

Волкер и посол США провели переговоры с Зеленским
14:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Спецпредставитель Госдепа Волкер и посол США Йованович встретились с кандидатом Зеленским.

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер и посол США в Украине Мари Йованович провели встречу с кандидатом в президенты Украины, щоуменом Владимиром Зеленским.

"Вчера встречались со специальным представителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером. Курт – блестящий дипломат и друг Украины. Встреча была важной и содержательной. Был рад снова видеть госпожу посла Мари Йованович, с которой мы уже неоднократно встречались", - сказано в сообщении "Команды Зеленского" на странице в соцсети Фейсбук в среду.

Волкер: Мы ввели санкции против РФ, они остаются в силе, и мы будем их увеличивать

В сообщении уточняется, что в ходе встречи стороны "достигли полного взаимопонимания по всем вопросам".

Ранее сегодня спецпредставитель Курт Волкер заявлял, что Соединенные Штаты Америки заинтересованы в продолжении переговоров с Россией относительно восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, когда РФ будет готова к серьезному разговору.

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Все по теме:

Украина, США, Владимир Зеленский, Мари Йованович, Курт Волкер, Выборы 2019.
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