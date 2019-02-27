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ЦИК утвердила сметы расходов на работу 143 избирательных округов

ЦИК утвердила сметы расходов на работу 143 избирательных округов
23:47 Ср, 27 Февраль 2019 Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Комиссия утвердила единые сметы расходов окружных избирательных комиссий на общую сумму более 885 млн гривень.

Центральная избирательная комиссия утвердила сметы расходов окружных избирательных комиссий по выборам Президента 143 территориальных избирательных округов на общую сумму более 885 млн гривень. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

"Комиссия утвердила единые сметы расходов окружных избирательных комиссий по выборам Президента Украины 143 территориальных избирательных округов для подготовки и проведения очередных выборов Президента Украины на общую сумму 885 млн 287 тыс. 758 гривень", - говорится в сообщении.

Напоминаем, Центральная избирательная комиссии 11 февраля утвердил распределение средств государственного бюджета, выделенных на выборы Президента 31 марта, на общую сумму 2 млрд 354 млн 880 тысяч гривень. Согласно этому распределению расходы ЦИК составляют уже указанные 275млн 978 тысяч 531 гривню. Кроме того, на окружные избирательные комиссии распределено 40 млн 820 тысяч 686 гривень, на участковые избирательные комиссии - 1 млрд 146 616 тысяч 619 гривень. На второй тур выборов предусмотрено 891 млн 464 тысяч 164 гривень.

Сайт ЦИК подвергся масштабной кибератаке

25 февраля Центризбирком утвердил первые единые сметы расходов окружных избирательных комиссий по выборам Президента Украины территориальных избирательных округов № 35 и № 119 для подготовки и проведения очередных выборов Президента Украины 31 марта.

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ЦИК, Смета, Деньки, Выборы 2019, Избирательные округи.
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