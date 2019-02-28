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Парламентские партии за 2018 год потратили более 700 миллионов

Парламентские партии за 2018 год потратили более 700 миллионов
00:05 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости Украины: Комитет избирателей Украины сообщает, что в 2018 году парламентские политические партии потратили на деятельность 727 миллионов гривен.

Парламентские политические партии по 2018 год официально потратили на свою деятельность 727 миллионов гривень. Об этом сообщает Комитет избирателей Украины.

"В 2018 году парламентские политические партии официально потратили на деятельность рекордные 727 млн грн. Из них 513 млн расходов - это деньги, полученные партиями из Государственного бюджета Украины", - говорится в сообщении.

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В КИУ отмечают, что информация взята из отчетов партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2018 год. По информации КИУ, больше всех за год потратили партии "Батькивщина" (188 млн грн.), "Народный Фронт" (133 млн), "Блок Петра Порошенко "Солидарность" (130 млн) и "Самопомич" (124 млн). Радикальная партия Олега Ляшко потратила 93 млн, "Оппозиционный блок" - 56 млн.

Как отмечают в Комитете избирателей на саморекламу партии потратили 40% от всех расходов. Это 293 млн гривень, из них 180 млн - оплата рекламы на телевидении.

"Среди партий лидером по официальным затратами на телевизионную рекламу является "Батькивщина". За год партия потратила на рекламу по ТВ 120 млн грн. Еще 36 млн на рекламу по ТВ потратила Радикальная партия Олега Ляшко, 17 млн - расходы "Народного Фронта", - отмечают в КИУ. На содержание местных ячеек политсилы потратили 114 млн гривень.

Также сообщается, что 92 млн грн партии потратили на зарплату, 89 млн - на осуществление материальных затрат и оплату услуг. Еще 69 млн гривень политические партии тратили на аренду офисов.

В Комитете избирателей отмечают, что с приближением выборов партии стали тратить значительно больше. Отмечается, что в 2017 году все шесть парламентских партий вместе потратили 454 млн грн.

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"В 2018 году партии потратили часть средств на самопиар. На рекламу была потрачена почти каждую вторую гривня из общих затрат партий. При этом тратились, в том числе, средства налогоплательщиков, полученные партиями в рамках государственного финансирования их деятельности, что является негативной тенденцией. К примеру, только в течение октября-декабря «Народный Фронт» заплатил за рекламу 31 млн бюджетных гривень. Интересно также то, что часть партий отчитались перед выборами о рекордных взносах в свою пользу. Однако есть сомнения, что эти взносы действительно были сделаны реальными гражданами, а не подставными лицами. Оценку таким фактам должен дать НАПК", - отмечает председатель КИУ Алексей Кошель.

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Деньги, КИУ, Партии, Затраты, Выборы 2019.
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