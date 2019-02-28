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Незаконное обогащение: Порошенко внес законопроект в Раду

Незаконное обогащение: Порошенко внес законопроект в Раду
13:50 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Петр Порошенко заявил, что вносит в Верховную Раду законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в четверг подписал законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение и поручает зарегистрировать документ в Верховной Раде как неотложный.

"Я сегодня утром подписал и сейчас даю поручение зарегистрировать президентский законопроект, который учитывает замечания, но принципиальной остается позиция – неотвратимость уголовного наказания за незаконное обогащение", - сказал П.Порошенко на заседании Совета регионального развития Кировоградской области в Кропивницком в четверг, добавив, что данный законопроект имеет статус неотложного.

Он выразил надежду, что у народных депутатов хватит политической воли и мужества поддержать президентский законопроект.

П.Порошенко отметил, что законопроект вносит изменения в законодательные акты, и Уголовный кодекс дополняется статьей под названием "Незаконное обогащение".

Президент зачитал суть новой статьи УК: "Приобретение лицом, уполномоченным на выполнение функции государства или местного самоуправления, в собственность активов значительного размера без законных на то оснований, при отсутствии признаков злоупотребления властью или служебным положением, или принятие предложений, обещание или получение неправомерной выгоды служебным лицом, а также передача ему таких активов каким-либо другим образом карается лишением свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должность или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет".

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"Те самые действия, совершенные служебным лицом, которое занимает соответствующее положение, караются лишением свободы от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности, или заниматься определенным видом деятельности на срок до 3 лет. Деятельность, предусмотренная частью первой, совершенной служебным лицом, которое занимает лично особо ответственное положение, карается лишением свободы от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности, или заниматься определенным видом деятельности на срок до 3 лет с конфискацией имущества", - зачитал предлагаемые нормы П.Порошенко.

Как сообщалось, КС по конституционному представлению 59 народных депутатов Украины признал неконституционной ст.368-2 УК Украины о незаконном обогащении. В решении отмечается, что существенным недостатком законодательного определения незаконного обогащения как преступления является то, что в его основе - неподтверждение доказательствами законности оснований приобретения в собственность активов в значительном размере. Такая конструкция статьи 368-2 позволяет привлечение к уголовной ответственности за незаконное обогащение лица, которое на законных основаниях приобрело активы в собственность, но не имеет подтверждения законности оснований такого приобретения.

Решение Конституционного суда является обязательным, окончательным и не может быть обжаловано.

Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что решение Конституционного суда Украины о признании неконституционной статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении повлечет закрытие всех расследуемых по этой статье уголовных производств, и восстановить соответствующие расследования уже в дальнейшем будет невозможно.

"Решение КС означает, что все уголовные производства в части, касающейся незаконного обогащения этих лиц, будут закрыты. Равно как и дела, которые уже слушаются в суде… Возобновить расследование… в случае возвращения соответствующей статьи в УК будет невозможно, ведь закон не имеет обратной силы. Поэтому приобретенное имущество по умалчиванию будет считаться законным, безотносительно источников его происхождения", - говорится в сообщении, опубликованной на сайте НАБУ.

В Евросоюзе не поддержали отмену статьи об обогащении

В Бюро отмечают, что в настоящее время их детективы расследуют факты незаконного обогащения на общую сумму более 500 млн грн в рамках 65 уголовных производств. Среди лиц, происхождение состояний которых вызывает вопрос на предмет законности источников происхождения, немало судей, прокуроров, народных депутатов, бывших и действующих руководителей органов государственной власти.

"Отмена уголовной ответственности за незаконное обогащение, которая является следствием решения КС, открывает должностным лицам возможности для злоупотреблений и предоставляет индульгенцию на совершение ими криминальных коррупционных правонарушений", - отмечается в сообщении.

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Верховная Рада, Законопроект, Коррупция, Незаконное обогащение.
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