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В Евросоюзе не поддержали отмену статьи об обогащении
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В Евросоюзе не поддержали отмену статьи об обогащении

В Евросоюзе не поддержали отмену статьи об обогащении
07:15 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: EUACI - крупнейшая программа технической помощи ЕС по борьбе с коррупцией в Украине - опубликовала заключение о конституционности статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении, которую отменил КС.

Антикоррупционная инициатива EUACI опровергает аргументы, руководствуясь которыми Конституционный суд решил, что статья о незаконном обогащении противоречит конституционным принципам. Об этом пишет Европейская правда.

Антикоррупционная инициатива EUACI - крупнейшая программа технической помощи ЕС по борьбе с коррупцией в Украине - опубликовала заключение о конституционности статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении, которую отменил Конституционный суд.

"Общим замечанием к аргументам в конституционном представлении является их общий характер", - говорится в заключении.

В конституционном представлении от 12 декабря 2017 года утверждается, что часть 1 статьи 368-2 Уголовного кодекса Украины (УК) противоречит таким конституционным принципам, как защита от самообвинения, презумпция невиновности, право на справедливое судебное разбирательство и равенство сторон, принцип законности, принцип "non bis in idem" и принцип отсутствия обратной силы во времени.

26 февраля стало известно, что Конституционный суд решил, что положения статьи не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности. В частности, статья о незаконном обогащении якобы обязывает самого подозреваемого доказать законность его состояния. Эти аргументы опровергает EUACI.

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"В конституционном представлении не исследуются сущность и релевантность соответствующих правовых принципов относительно нормы Уголовного кодекса, которая отрицается, а также не проводится углубленный анализ соответствующей прецедентной практики Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) или иностранной конституционной практики. Можно утверждать, что конституционное представление также неправильно толкует правовую норму Уголовного кодекса, которая отрицается, и игнорирует презумпцию конституционности и, таким образом, последний доступ к возможностям толковать эту норму уголовного права способом, который был бы совместим с конституционными требованиями", - говорится в документе.

В конституционном представлении, в частности, утверждается, что статья 368-2 УК нарушает право человека считаться невиновным, поскольку переводит бремя доказывания со стороны обвинения на обвиняемого.

"Из конкретной формулировки преступления незаконного обогащения в Украине и судебной практики ЕСПЧ и конституционных судов других государств следует, что статья 368-2 УК не предусматривает каких-либо перекладываний бремени доказывания и, таким образом, нарушает презумпцию невиновности", - отмечают в EUACI.

В конституционном представлении также утверждается, что определение незаконного обогащения нарушает свободу от самообвинения - конституционное право, предусмотренное статьей 63 Конституции Украины.

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"Во-первых, статья 368-2 УК не требует от обвиняемого давать какие-либо объяснения и не обязывает в прямой форме обвиняемого предоставлять информацию. Подсудимый имеет право, но не обязан предоставлять объяснения о происхождении активов, о незаконности которых утверждает обвинение. Положения Уголовного кодекса как таковое не устанавливает какого-либо бремени доказывания о предоставлении доказательств. Это регламентируется исключительно правилами уголовного производства", - говорится в документе.

Принимая во внимание то, что статья 368-2 УК Украины не предусматривает перекладывание бремени доказывания, а также не заставляет обвиняемого к самообвинению по уголовному делу, связанному с незаконным обогащением, то, таким образом, она также не влияет негативным образом на гарантии справедливого судебного разбирательства, объясняют в EUACI.

"По мнению авторов заключения amicus curiae, упомянутый элемент незаконного обогащения - увеличение активов в значительном размере, законность оснований приобретения которых не подтверждено доказательствами - достаточно четко просматривается из формулировки части 1 статьи 368-2 УК: это положение может толковаться как подразумевающее наступления уголовной ответственности, только если доказано, что увеличение активов в значительном размере не могло произойти с использованием законных доходов", - отмечается в заключении.

По мнению авторов заключения amicus curiae, основная идея криминализации незаконного обогащения заключается в том, чтобы устранить требование доказательства связи между действиями государственного должностного лица и выгодой, в дальнейшем полученной за такие действия.

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"Это означает, что недостаток доказательств в пользу обоснованного увеличения активов составляет достаточный признак для возникновения уголовной ответственности. Уголовное преследование за незаконное обогащение не требует одновременного преследования за основное правонарушение, то есть для того, чтобы в рамках последнего положения наступила уголовная ответственность, требуется лишь отсутствие обоснования существенного увеличения активов, а не совершение обвиняемым других конкретных преступлений или правонарушений", - говорят авторы.

"Статью 368-2 УК следует толковать в свете других положений УК, устанавливающего общие правила применения уголовного права во времени. По результатам такого толкования нет оснований утверждать, что определение незаконного обогащения предусматривает применение закона с обратной силой", - аргументируют в EUACI.

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ЕС, Коррупция, НАБУ, Обогощение.
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