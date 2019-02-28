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В МИД прокомментировали возможность отмены безвиза после решения КС

В МИД прокомментировали возможность отмены безвиза после решения КС
14:55 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Фейсбук

Новости Украины: ЕС не накажет украинцев за решение КС, но можем потерять европейский шанс.

Европейский союз не собирается применять к Украине никаких наказаний в святи с решением Конституционного суда об отмене статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении.

Об этом заявила пресс-секретарь МИД Украины Екатерины Зеленко на брифинге в Киеве.

"Европейский союз не будет наказывать украинцев за упомянутое решение Конституционного суда, ведь именно для украинских граждан в первую очередь важно, чтобы мы и дальше продвигались в направлении европейских и евроатлантических институтов. В то же время, такое решение, безусловно, означает необходимость поиска путей из этой ситуации, президент уже подал соответствующий законопроект", - сказала Зеленко.

Она заверила, что МИД со своей стороны будет делать все, чтобы найти оптимальное решение и не допустить ущерба для интересов украинских граждан.

"Мы все понимаем, что на карту поставлен наш европейский шанс и мы не можем его упустить", - добавила пресс-секретарь.

По словам Климкина, Украине нужно найти "железобетонное" правовое решение, которое раз и навсегда урегулирует все вопросы.

"Иначе - будем иметь серьезный кризис доверия в отношениях с нашими друзьями и партнерами. И на кону не просто безвизовый режим, а поддержка Украины. Не имеем права подвести тех, кто в нас верит, а главное - самих себя", - сказал он.

Также Климкин считает, что ЕС не отменит безвиз, не смотря на то, что статья о незаконном обогащении была одной из главных требований Евросоюза для предоставления безвиза.

"Давайте попробуем успокоиться. Уверен, ЕС не будет наказывать миллионы украинских граждан за это решение. В конце концов, именно украинцы страдают от коррупции и коррупционных схем", - написал он.

В Евросоюзе не поддержали отмену статьи об обогащении

Напомним, 28 февраля вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в Киеве заявил, что в Евросоюзе обеспокоены решением КСУ и намерены детально его изучить.

26 февраля Конституционный суд решил, что положения статьи не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности. В частности, статья о незаконном обогащении якобы обязывает самого подозреваемого доказать законность его состояния.

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МИД, КСУ, Павел Климкин, Безвиз.
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