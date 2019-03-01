Зеленский: Украине рано или поздно не избежать переговоров с РФ

Новости Украины: Кандидат в президенты Владимир Зеленский считает, что Украине придется вести переговоры с Россией для того, чтобы договориться о прекращении огня на Донбассе.

Художественный руководитель студии "Квартал 95", кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в эфире ток шоу заявил, что Украине рано или поздно придется вести переговоры с Россией для прекращения войны на Донбассе.

В то же время Зеленский подчеркнул, что никаких уступок по поводу независимости и территориальной целостности страны быть не может. Он подчеркнул, что главной задачей является сохранение жизни людей. Поэтому, во-первых нужно добиться прекращения огня на Донбассе.

По словам кандидата в президенты Украины, добиться прекращения обстрелов можно только с помощью переговоров. Он также выступает за привлечение к переговорам США и Великобританию.

Сообщается, что Зеленский поддержал мнение первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что с первого дня на Донбассе не АТО, а реальная война между Украиной и Россией. Поэтому, переговоров с РФ Украине трудно избежать. Зеленский также подчеркнул, что никаких компромиссов по поводу суверенитета, независимости Украины не может быть, Украина не торгует людьми и территориями.

Напомним, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявляет, что намерен построить "страну мечты", несмотря на весь звучащий негатив в свой адрес. Говоря о том, определил ли он своим главным конкурентом на выборах президента действующего главу государства Петра Порошенко, В.Зеленский заявил, что у него 43 конкурента. а у Порошенко - один конкурент, это народ Украины.