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Лукашенко: Президентом Украины снова будет Порошенко

Лукашенко: Президентом Украины снова будет Порошенко
13:55 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Александр Лукашенко заявил, что на предстоящих президентских выборах в Украине победит нынешний президент Петр Порошенко.

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что Петр Порошенко выиграет президентские выборы в Украине.

"Просчитывая все варианты, я думаю, что Пётр Алексеевич эту должность сохранит", - заявил А.Лукашенко в пятницу на встрече со СМИ и представителями общественности.

Президент Беларуси отметил, что популярность одного из кандидатов в президенты шоумена Владимира Зеленского, возможно, связана с реакцией общества на проблемы в стране. Говоря о его популярности, А.Лукашенко вспомнил собственные выборы 1994 года, когда он тоже был "несистемным кандидатом".

"Но президентом будет Порошенко. Он во втором туре, может, будет с Зеленским, может еще с кем-то", - отметил он.

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"Но и Порошенко последнего слова не сказал", - добавил президент.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта.

Напомним, Александр Лукашенко убежден, что Украина не должна размещать на своей территории ракеты.

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Беларусь, Александр Лукашенко, Петр Порошенко, Президент Украины.
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