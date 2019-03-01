Лукашенко: Президентом Украины снова будет Порошенко

Новости Украины: Александр Лукашенко заявил, что на предстоящих президентских выборах в Украине победит нынешний президент Петр Порошенко.

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что Петр Порошенко выиграет президентские выборы в Украине.

"Просчитывая все варианты, я думаю, что Пётр Алексеевич эту должность сохранит", - заявил А.Лукашенко в пятницу на встрече со СМИ и представителями общественности.

Президент Беларуси отметил, что популярность одного из кандидатов в президенты шоумена Владимира Зеленского, возможно, связана с реакцией общества на проблемы в стране. Говоря о его популярности, А.Лукашенко вспомнил собственные выборы 1994 года, когда он тоже был "несистемным кандидатом".

"Но президентом будет Порошенко. Он во втором туре, может, будет с Зеленским, может еще с кем-то", - отметил он.

"Но и Порошенко последнего слова не сказал", - добавил президент.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта.

Напомним, Александр Лукашенко убежден, что Украина не должна размещать на своей территории ракеты.