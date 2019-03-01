Гриценко рассчитывает на поддержку Вакарчука

Новости Украины: Анатолий Гриценко: Слово Святослава Вакарчука было бы весомым для того, чтобы привлечь внимание.

Поддержка известного певца Святослава Вакарчука была бы весомым вкладом в привлечение избирателей. Об этом заявил кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко в эфире Радио НВ.

"Его публичные заявления, которые мы сейчас слышим, они резонируют. Мы говорим практически одними словами. Последнее его заявление – он был нацелен на то, чтобы привести команду молодых людей с твердыми ценностями во власть. Я - за", - заявил Гриценко. Он добавил, что слово Вакарчука было бы весомым для того, чтобы привлечь внимание тех, кто не собирается идти голосовать, особенно среди молодежи.

Напоминаем, сегодня, 1 марта, председатель партии "Объединение "Самопомич" Садовый заявил, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов в пользу кандидата в президенты, лидера "Гражданской позиции" Гриценко.

Садовый также анонсировал в начале следующей недели подписание публичного соглашения между двумя политиками, в котором будут зафиксированы важные принципы, касающиеся обороны и безопасности Украины, борьбы с коррупцией, оккупированных территорий и кадровой политики.