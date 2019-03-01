Еще один кандидат в президенты готов снять свою кандидатуру в пользу Гриценко

Новости Украины: Кандидат в президенты от партии "Сила людей" Дмитрий Гнап также заявил о готовности снять свою кандидатуру с выборов 31 марта в пользу Анатолия Гриценко.

Кандидат на пост президента от партии "Сила людей" Дмитрий Гнап на своей странице в Facebook заявил, что также снимает свою кандидатуру в пользу лидера партии "Гражданская позиция", кандидата в президенты Украины Анатолия Гриценко.

В видеообращении он напомнил, что обещал снять свою кандидатуру, если будет избран единый кандидат от демократических сил. В связи с этим, он подтвердил, что готов это сделать в пользу Анатолия Гриценко.

Он добавил, что решение по этому вопросу должен принять съезд партии "Сила людей", который состоится 2 марта. Он пригласил на съезд также Анатолия Гриценко в качестве единого кандидата от демократических сил и поблагодарил всех, кто его поддерживал.

Как сообщалось ранее, политическая партия "Сила людей" обратилась к Дмитрию Гнапу с требованием отозвать свое заявление о согласии баллотироваться кандидатом на должность Президента Украины от партии и вернуть залог в 2, 5 млн на счета партии.

Ранее руководитель организации "Слидство.Инфо" Анна Бабинец сообщила, что выдвинутый от партии "Сила людей" кандидатом в президенты Дмитрий Гнап не перечислил в 2015 году на нужды армии 15 тысяч евро, которые тогда получили журналисты "Следствия. Инфо".

Напомним, 1 марта кандидат в президенты Украины Андрей Садовый заявил, что принял решение отказаться от участия в выборах президента в пользу другого кандидата на пост главы государства Анатолия Гриценко.

Политик сослался на данные социологических исследований, который показал, что его рейтинг вдвое ниже, чем у Анатолия Гриценко. Он подчеркнул, что именно сейчас у Украины есть шанс выбрать украинского и антикоррупционного президента. По прогнозам экспертов, у Гриценко хороший шанс победить на выборах при условии объединения с Садовым. Согласно результатам исследования, проведенного Центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им. Яременко, если кандидаты в президенты Садовый и Гриценко объединятся, то последнего в качестве единого кандидата готовы поддержать 15,6%.