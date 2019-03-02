Ставки букмекеров на Гриценка повысились после снятия Садового

Новости Украины: Букмекеры: Ставки на А.Гриценко после заявления А.Садового выросли и теперь составляют 30 к 1.

Букмекерская компания ElectraWorks Limited (Гибралтар), работающая под брендом bwin, в пятницу повысила ставки на победу Анатолия Гриценко с 21 к 1 до 14 к 1 после того, как в его пользу снялся другой кандидат – Андрей Садовый, на которого ставки принимались с коэффициентом 51 к 1.

Согласно сайту bwin, ставки на победу В.Зеленского выросли в этот день с 2,05 к 1 до 2 к 1, П.Порошенко – остались на уровне 2,3 к 1, а оценка шанса возможного президентства Юлии Тимошенко вновь снизилась – с 5 к 1 до 5,5 к 1.

У украинского оператора "Фаворит спорт" (согласно сайту, лицензия Минфина выдана на ПИИ "Украинская национальная лотерея") ставки на А.Гриценко после заявления А.Садового (его президентство оценивалось как 300 к 1) также выросли и теперь составляют 30 к 1, сравнявшись со ставками на Ю.Бойко.

Оценка шансов П.Порошенко стать следующим президентом осталась прежней – 1,55 к 1, тогда как для В.Зеленского она выросла до 2,7 с 2,8 к 1. Что касается ставок на победу лидера "Батькивщины" в президентской гонке, то украинский оператор также снизил их – до 6 к 1 с 5,5 к 1.

Следом, по ставкам bwin, идут Юрий Бойко и Олег Ляшко – 51 к 1, после которых ставки на остальных кандидатов принимаются с коэффициентом 301 к 1 и выше.

"Фаворит спорт" принимает ставки на победу О.Ляшко на уровне 1 к 100, Игоря Смешко – 150 к 1 и Александра Вилкула – 250 к 1.