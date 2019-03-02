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Порошенко: Мы никогда не отдадим свои земли

Порошенко: Мы никогда не отдадим свои земли
21:53 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Порошенко заявил, что украинцы будут продолжать борьбу за свое государство.

Президент Петр Порошенко заявил о том, что украинцы будут продолжать борьбу за Украину, восстановление ее территориальной целостности и суверенитета, сообщает пресс-служба администрации президента Украины.

"На Приморском бульваре, на Думской площади возле Дюка я хотел бы обратиться к Путину. Мы, украинцы - гордый народ. Мы свободолюбивый такой народ. Мы миролюбивый народ. Мы точно не посягаем на чужие территории. Нам не надо ни клочка чужой земли. Но я хочу подчеркнуть, что мы никогда не отдадим свои земли", - подчеркнул П. Порошенко во время своего визита в Одессу в субботу.

Президент отметил, что украинцы продолжат борьбу за возвращение временно-оккупированных территорий.

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"Мы, украинцы будем биться за то, чтобы вернуть украинскую землю обратно в Украину, а украинский флаг и украинский суверенитет вернуть на оккупированные территории. Слушайте, мы не отдадим ни Крым, ни Донбасс, ни Одессу, ни море - ни Черное, ни Азовское, ни наш суходол", - заявил президент Украины.

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Азовское море, Одесса, Черное море, Донбасс, Петр Порошенко, Оккупированный Крым.
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