В КИУ заявили, что депутаты-кандидаты в президенты почти перестали голосовать

Новости Украины: В КИУ сообщили, что лишь двое депутатов, которые претендуют на пост президента Украины приняли участие в практически половине голосований парламента в феврале.

Всеукраинская общественная организация "Комитет избирателей Украины" сообщила, что среди кандидатов на пост президента Украины есть 16 действующих народных депутатов, 14 из которых редко участвовали в голосованиях парламента в течение февраля.

Отмечается, что из 16 кандидатов депутатов, претендующих на пост главы государства лишь 2 приняли участие хотя бы в половине голосований парламента за месяц. По информации организации это Виктор Кривенко, который принял участие в 70% голосований, а также Юрий Тимошенко, присутствовавший на 69% голосований.

Сообщается, что у остальных кандидатов в президенты показатели посещения голосований существенно ниже. В частности, по данным КИУ, Дмитрий Добродомов принял участие в 36% голосований, Ольга Богомолец - 33%, Юрий Деревянко - 30%, Александр Шевченко - 28%, Юлия Тимошенко - 27%, Александр Вилкул - 17%, Сергей Каплин - 16%, Олег Ляшко - 13%.

Более того, 6 народных депутатов приняли участие менее чем в 10% голосований, а именно: Юрий Бойко (8% голосований), Аркадий Корнацкий (6%), Виктор Бондарь (2%), Сергей Тарута (1%), Виталий Куприй (1%), Евгений Мураев (0, 97%).

По информации, за прошлый месяц состоялось 12 пленарных заседаний Рады. По данным организации, В.Кривенко был письменно зарегистрирован на 12, Юрий Тимошенко - 9, Д.Добродомов - 5, О.Богомолец - 9, Ю.Деревянко - 9, А.Шевченко - 7, Юлия Тимошенко - 8, А.Вилкул - 6, С.Каплин - 6, О.Ляшко - 8, Ю.Бойко - 12, А.Корнацкий - 2, В.Бондарь - 2, С.Тарута - 2, В.Куприй - 4, Е.Мураев - 1 . Отмечается, что данные народные депутаты не пропускали заседания по уважительным причинам, в частности из-за болезни или отпуска. Поэтому, они должны были принять участие во всех голосованиях Рады.

Относительно отпусков на период выборов, то закон не предусматривает такой возможности для народных депутатов. Лишь кандидат на пост Президента Украины имеет право на получение неоплачиваемого отпуска на период его участия в избирательном процессе выборов Президента Украины.

Сообщается, что всего в феврале 2019 года произошло 206 голосований, в пленарном режиме депутаты работали в течение двух недель.

Напомним, общественное движение "Честно" сообщило, что 58 народных депутатов пропустили более 90% голосований в Верховной Раде, а девять не голосовали ни разу. Пятеро из этих депутатов находятся под следствием, бежали из страны или написали заявление о сложении полномочий. Полный список нардепов, которые отсутствовали во время всех голосований.