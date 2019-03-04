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В КИУ заявили, что депутаты-кандидаты в президенты почти перестали голосовать

В КИУ заявили, что депутаты-кандидаты в президенты почти перестали голосовать
11:38 Сегодня Телеграф По материалам: Укринформ Фото: iportal.rada.gov.uа

Новости Украины: В КИУ сообщили, что лишь двое депутатов, которые претендуют на пост президента Украины приняли участие в практически половине голосований парламента в феврале.

Всеукраинская общественная организация "Комитет избирателей Украины" сообщила, что среди кандидатов на пост президента Украины есть 16 действующих народных депутатов, 14 из которых редко участвовали в голосованиях парламента в течение февраля.

Отмечается, что из 16 кандидатов депутатов, претендующих на пост главы государства лишь 2 приняли участие хотя бы в половине голосований парламента за месяц. По информации организации это Виктор Кривенко,  который принял участие в  70% голосований, а также Юрий Тимошенко, присутствовавший на 69% голосований.

Сообщается, что у остальных кандидатов в президенты показатели посещения голосований существенно ниже. В частности, по данным КИУ,  Дмитрий Добродомов принял участие в 36% голосований, Ольга Богомолец - 33%, Юрий Деревянко - 30%, Александр Шевченко - 28%, Юлия Тимошенко - 27%, Александр Вилкул - 17%, Сергей Каплин - 16%, Олег Ляшко - 13%.

Более того, 6 народных депутатов  приняли участие менее чем в 10% голосований, а именно: Юрий Бойко (8% голосований), Аркадий Корнацкий (6%), Виктор Бондарь (2%), Сергей Тарута (1%), Виталий Куприй (1%), Евгений Мураев (0, 97%).

По информации, за прошлый месяц состоялось 12 пленарных заседаний Рады. По данным организации, В.Кривенко был письменно зарегистрирован на 12, Юрий Тимошенко - 9, Д.Добродомов - 5, О.Богомолец - 9, Ю.Деревянко - 9, А.Шевченко - 7, Юлия Тимошенко - 8, А.Вилкул - 6, С.Каплин - 6, О.Ляшко - 8, Ю.Бойко - 12, А.Корнацкий - 2, В.Бондарь - 2, С.Тарута - 2, В.Куприй - 4, Е.Мураев - 1 . Отмечается, что данные народные депутаты не пропускали заседания по уважительным причинам, в частности из-за болезни или отпуска. Поэтому, они должны были принять участие во всех голосованиях Рады.

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Относительно отпусков на период выборов, то закон не предусматривает такой возможности для народных депутатов. Лишь кандидат на пост Президента Украины имеет право на получение неоплачиваемого отпуска на период его участия в избирательном процессе выборов Президента Украины.

Сообщается, что всего в феврале 2019 года произошло 206 голосований, в пленарном режиме депутаты работали в течение двух недель.

Напомним, общественное движение "Честно" сообщило, что 58 народных депутатов пропустили более 90% голосований в Верховной Раде, а девять не голосовали ни разу. Пятеро из этих депутатов находятся под следствием, бежали из страны или написали заявление о сложении полномочий. Полный список нардепов, которые отсутствовали во время всех голосований.

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Верховная Рада, Прогулы, КИУ, Нардепы, Голосование, Кандидаты в Президенты Украины, Присутствие, Выборы 2019, Президентские выборы в Украине 2019.
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