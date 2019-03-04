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Порошенко рассказал о "нехитром плане Путина" по беспорядкам в Украине

Порошенко рассказал о "нехитром плане Путина" по беспорядкам в Украине
16:24 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Российский лидер надеялся, что агрессия и экономическая блокада приведут к остановке предприятий и беспорядкам в Украине.

Президент РФ Владимир Путин надеялся, что закрытие Россией рынков для украинских товаров приведет к остановке предприятий и беспорядкам в Украине, заявляет президент Петр Порошенко.

Как передает корреспондент, на заседании Совета регионального развития Николаевской области он сказал, что российская агрессия нанесла очень сильный удар по экономике Украины.

”Это не только сама война, из-за которой мы потеряли едва ли не четверть промышленного потенциала страны. Когда Россия не просто оккупировала Донбасс, а порезала заводы на металлолом, а то оборудование, которое могла, вывезла к себе в Россию. Это и закрытие Россией рынков для украинских товаров - каждое из николаевских предприятий хорошо это на себе ощутило, включая и ”Зорю” - ”Машпроект”, где были полностью обрезаны все контракты с ”Газпромом”. Это и блокада транзита через территорию Российской Федерации на страны Азии - Казахстан, Кыргызстан, Китай”, - сказал Порошенко.

По словам президента, Путин надеялся, что прекращение торговли и остановка работы украинских предприятий приведут к беспорядку и протестам в Украине. ”План Путина был очень нехитрый: нет продаж продукции - остановятся предприятия. Остановятся предприятия - люди будут выброшены за фабричные ворота. Люди без работы - начнутся протесты. Начнутся протесты - власть упадет. А новая власть на коленях приползет извиняться”, - подчеркнул он.

”Но мы выстояли. Мы с вами нашли альтернативу в виде рынков Евросоюза. Мы вывели экономику из кризиса. Компенсировали значительную часть потерь. Наполнили золотовалютные резервы, снизили инфляцию. Обеспечили макроэкономическую стабильность, очистили банковскую сферу”, - заявил глава государства.

Ранее Президент Украины Петр Порошенко заявил, что с 1998 года не получает заработную плату на государственной службе, а перечисляет деньги на благотворительность.

Сегодня Петр Порошенко заявил о подписании указа об увольнении Гладковского с поста замсекретаря СНБО и председателя межведомственной комиссии по политике ВТС и экспортного контроля.

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Украина, РФ, Владимир Путин, Петр Порошенко, агрессия РФ, Совет регионального развития.
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