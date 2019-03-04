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В штабе Зеленского сообщили, когда выйдет новый сезон "Слуги народа"

В штабе Зеленского сообщили, когда выйдет новый сезон "Слуги народа"
17:33 Сегодня Телеграф По материалам: Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского сообщили, что пока не знают, когда выйдет продолжение сериала "Слуга народа 3".

В штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского заявили, что новый сезон сериала "Слуга народа" выйдет на экраны после завершения съемок и получения прокатного удостоверения.

Спикер по вопросам предвыборной кампании Дмитрий Разумков в интервью подчеркнул, что если прокатное удостоверение будет получено, так как по его заявлению Администрация президента Украины и партия "Блок Петра Порошенко" ранее пытались бороться с художественным фильмом.

Разумков поделился мнением, что в стране, где идет война, у представителей властей, по-видимому, других проблем и вопросов нет, кроме того, как сделать, чтобы не вышел фильм.

Ранее сообщалось, что общественная организация "Комитет избирателей Украины" просит Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания проверить фильм "Слуга народа" и другие видеофильмы и авторские программы с ведущими по факту соблюдения избирательного законодательства.

По мнению организации, продолжение популярного сериала во время избирательного процесса должно рассматриваться как предвыборная агитация в пользу кандидата в президенты Украины, художественного руководителя студии "Квартал 95" Владимира Зеленского и, соответственно,  сериал должен быть оплачен из избирательного фонда кандидата. 

Зеленский прокомментировал попытки запрета сериала "Слуга народа 3"

Глава КИУ Алексей Кошель привел в пример что в 2003 и 2006 годах во время избирательных кампаний на должность губернатора Калифорнии в штате запретили трансляцию фильмов с участием американского актера Арнольда Шварценеггера. Согласно нормам законодательства штата, фильмы с его участием в ходе кампании тогда засчитали к формам предвыборной агитации и пропаганды.  Из-за этого, трансляция всех фильмов (около 250) была запрещена на телеканалах Калифорнии.  Команда кандидата напоминала о его актерском прошлом только из-за использования термина "Governator" (гибрид "terminator" и "governor" - "губернатор").

В последствии, заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко объяснил, что оценить, следует ли считать сериал "Слуга народа" агитацией, только после того, как он выйдет в эфир. Ранее сообщалось, что он был запланирован на март 2019 года.

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Все по теме:

Избирательная кампания, Предвыборная агитация, Владимир Зеленский, Кандидат в Президенты Украины, Выборы 2019, Президентские выборы в Украине 2019, Сериал Слуга народа.
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