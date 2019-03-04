В штабе Зеленского сообщили, когда выйдет новый сезон "Слуги народа"

Новости Украины: В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского сообщили, что пока не знают, когда выйдет продолжение сериала "Слуга народа 3".

В штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского заявили, что новый сезон сериала "Слуга народа" выйдет на экраны после завершения съемок и получения прокатного удостоверения.

Спикер по вопросам предвыборной кампании Дмитрий Разумков в интервью подчеркнул, что если прокатное удостоверение будет получено, так как по его заявлению Администрация президента Украины и партия "Блок Петра Порошенко" ранее пытались бороться с художественным фильмом.

Разумков поделился мнением, что в стране, где идет война, у представителей властей, по-видимому, других проблем и вопросов нет, кроме того, как сделать, чтобы не вышел фильм.

Ранее сообщалось, что общественная организация "Комитет избирателей Украины" просит Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания проверить фильм "Слуга народа" и другие видеофильмы и авторские программы с ведущими по факту соблюдения избирательного законодательства.

По мнению организации, продолжение популярного сериала во время избирательного процесса должно рассматриваться как предвыборная агитация в пользу кандидата в президенты Украины, художественного руководителя студии "Квартал 95" Владимира Зеленского и, соответственно, сериал должен быть оплачен из избирательного фонда кандидата.

Глава КИУ Алексей Кошель привел в пример что в 2003 и 2006 годах во время избирательных кампаний на должность губернатора Калифорнии в штате запретили трансляцию фильмов с участием американского актера Арнольда Шварценеггера. Согласно нормам законодательства штата, фильмы с его участием в ходе кампании тогда засчитали к формам предвыборной агитации и пропаганды. Из-за этого, трансляция всех фильмов (около 250) была запрещена на телеканалах Калифорнии. Команда кандидата напоминала о его актерском прошлом только из-за использования термина "Governator" (гибрид "terminator" и "governor" - "губернатор").

В последствии, заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко объяснил, что оценить, следует ли считать сериал "Слуга народа" агитацией, только после того, как он выйдет в эфир. Ранее сообщалось, что он был запланирован на март 2019 года.