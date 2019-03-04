Российский омбудсмен собралась в Киев на суд Вышинского

Новости Украины: Татьяна Москалькова хочет в марте посетить суд по продлению ареста Вышинского в Киеве.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила украинской коллеге Людмиле Денисовой, что хочет приехать в Киев на заседание суда по продлению срока ареста журналисту "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому.

"4 марта в Женеве Татьяна Москалькова приняла участие в собрании членов Европейской сети Глобального альянса национальных учреждений по защите прав человека. В кулуарах она переговорила с уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Людмилой Денисовой", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе уполномоченного.

По словам Т.Москальковой, Л.Денисова сообщила ей, что К.Вышинского переводят в киевское СИЗО для рассмотрения апелляционной жалобы о продлении содержания под стражей.

"Она назвала приблизительную дату рассмотрения этого дела, - 20 марта - и я сообщила, что хотела бы присутствовать на суде. В любом случае это очень важная информация, ведь Вышинского на протяжении долгого времени содержат под стражей просто за выполнение профессиональной деятельности", - сказала Т.Москалькова.

Л.Денисова также сообщила российской коллеге, что россиянина Максима Одинцова в Киевском СИЗО может посетить мать.

"По моей просьбе сотрудники украинского омбудсмена посетили Александра Баранова и сообщили, что жалоб нет, но здесь наша информация расходится - условия содержания в колонии сложные, была просьба перевести его в другую колонию", - добавила Т.Москалькова.