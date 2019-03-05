Зеленский нарушал избирательный закон на шоу "Лига Смеха"

Новости Украины: На концертах "Лиги смеха" велась агитация за кандидата в президенты Владимира Зеленского.

На концертах "Лиги смеха", которые проходили в январе 2019 года в разных регионах Украины, зафиксированы признаки агитации за кандидата на пост президента Владимира Зеленского.

Об этом на пресс-конференции заявил аналитик общественной сети "ОПОРА" Александр Клюжев, сообщает корреспондент.

"Наши наблюдатели обратили внимание, что в январе 2019 года на концертах, организованных продюсерским центром "Лига смеха", учредителем которого является кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский, были зафиксированы признаки агитации, а именно транслировалось обращение Зеленского", - отметил Клюжев.

По его словам, важно не допускать изготовления и распространения агитационных материалов без выходных данных - это законодательное требование позволяет контролировать кандидатов при проведении агитации и осуществления этих расходов исключительно из избирательного фонда.

"Согласно закону "О выборах Президента Украины", кандидат имеет право поддерживать концерты или другие развлекательные мероприятия, которые осуществляют из избирательного фонда, если кандидат этого не делает, то такие концерты или другие развлекательные мероприятия должны избегать осуществления предвыборной агитации. Потому что если такая агитация осуществляется на мероприятиях, не связанных с кандидатом, это может быть признаком нарушения ограничений относительно финансирования кампании", - сказал Клюжев.

Он призвал кандидатов на пост президента, в частности Зеленского, четко разграничивать свою профессиональную деятельность, бизнес-деятельность и участие в избирательной кампании.

"Стандарты прозрачности финансирования выборов базируются не только на прямых ограничениях, предусмотренных законом, но и на стандартах прозрачности, открытости, подотчетности любых мероприятий, прямо или косвенно связанных с кандидатами. Это тот стандарт, которого должны придерживаться все кандидаты на пост президента", - подчеркнул Клюжев.

Ранее Служба безопасности Украины заявляла, что действительно проводит оперативно-технические мероприятия вблизи офиса партии "Слуги народа" в Киеве, но не прослушивала кандидатов в президенты.