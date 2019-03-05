Постпред Украины при СЕ назвал условие окончания войны с РФ

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17:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Война на Донбассе продолжится при любом президенте, пока Россия не признает Украину как независимое государство.

Война на Донбассе будет продолжаться при любом президенте и правительстве, пока российская власть не признает Украину как независимое европейское государство, считает постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

"Пока российские элиты не признают, что мы независимое европейское государство, война будет продолжаться, при любом президенте, правительстве, а все, кто будет обещать договориться с россиянами, - я уже сейчас могу предугадать, что им это не удастся. Независимо от фамилий, потому что там абсолютно другая цель. У России нет цели с нами договариваться. Эта война будет продолжаться", - сказал он на информационном марафоне "Диалоги во времени" во вторник в Киеве.

Совет Европы: в РФ высокий уровень гомофобии, расизма и нетерпимости

Напомним, Украина вместе с партнерами в 2018 году успешно противостояла попыткам России оказывать давление на Совет Европы и вернуться в ПАСЕ, и Киев будет делать это и в 2019 году

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Совет Европы, РФ, Дмитрий Кулеба, Война в Украине.
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