Тимошенко: Майданов и восстаний после выборов не будет

Новости Украины: Юлия Тимшенко заявила, что после выборов новых майданов и силовых противостояний не будет.

Кандидат в президенты Украины, лидер партии ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявляет, что после выборов не будет массовых протестов, спровоцированных ее политической силой.

"Хочу сейчас успокоить всех, кто меня слышит. Я знаю, что сейчас как-то агрессивно нагнетается ситуация в стране - о каких-то новых майданах, восстаниях, силовых противостояниях (идет речь - ИФ). Могу вам сказать - ничего подобного не будет", - сказала Ю.Тимошенко в четверг вечером в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1", комментируя информацию о возможности акций протеста, инициированных ее политической силой в случае проигрыша на президентских выборах.

При этом она дала понять, что не допускает возможности своего проигрыша и добавила: "Будьте абсолютно спокойны. Вы знаете, что рейтинги и соцопросы... это политические технологии, на которые я прошу всю страну не обращать внимания".