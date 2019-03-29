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Помпео: Страны НАТО могут активизировать помощь Украине

Помпео: Страны НАТО могут активизировать помощь Украине
10:49 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: Госсекретарь США Майк Помпео не уточнил, какие именно меры могут принять союзники.

США и их европейские союзники по НАТО в ходе предстоящей встречи могут договориться об активизации поддержки Украине в деле ее сопротивления российской агрессии в регионе. Об этом объявил Госсекретарь США Майк Помпео, передает Голос Америки.

"Я надеюсь, что на следующей неделе, когда приедут наши коллеги по НАТО, мы сможем анонсировать новую серию действий, которые мы будем предпринимать вместе, чтобы дать отпор действиям России в Крыму, Азовском море и в регионе в целом", - заявил Помпео на слушании в Конгрессе.

На следующей неделе в Вашингтоне пройдет совещание министров иностранных дел стран НАТО. Союзники также отметят 70-летие альянса. Хотя Украина не является членом альянса, российская военная агрессия и аннексия Крыма в 2014 году изменили ситуацию в плане безопасности по всей Европе.

"Я не уверен, что мы уже сделали все, что в наших силах", - сказал Помпео в Конгрессе. Помпео не уточнил, какие именно меры могут принять союзники. По его словам, США "постоянно оценивают" правильность комбинации предоставляемых ресурсов.

"Это не только видимые инструменты - оружие и боеприпасы, - но и обмен разведданными", - пояснил он. США, со своей стороне, помогают готовить украинских военнослужащих с тех пор, как пять лет назад начался конфликт с пророссийскими боевиками. В мае Вашингтон активизировал поддержку, начав поставлять Украине военную технику, в том числе противотанковые ракеты Javelin.

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В сентябре Береговая охрана также передала Украине два быстроходных патрульных катера класса Island с пулеметами 50 калибра и 25-мм палубными установками, чтобы укрепить слабые военно-морские силы страны. Ранее в этом месяце глава Европейского командования США генерал Кертис Скапаротти заявил, что Украине нужно больше помощи в деле развития ВМС, в особенности после ноябрьского инцидента в Керченском проливе, где она потеряла три судна в противостоянии с Россией.

"Я думаю, есть некоторые сферы, в которых мы можем помочь им восстановить военно-морские силы и начать поставлять им то, что они считают нужным для защиты и сдерживания агрессивных действий России", - заявил Скапаротти, выступая в Сенатском комитете по вооруженным силам. В ноябре российская береговая охрана обстреляла и захватила три украинских судна, которые пытались пройти через Керченский пролив в Азовское море.

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США, НАТО, Госсекретарь США, Майк Помпео.
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