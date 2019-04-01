Порошенко со значительным отрывом выиграл выборы в Швейцарии

Новости Украины: Украинцы в Швейцарии поддержали действующего президента Украины Петра Порошенко.

На избирательном участке в Берне зарубежного избирательного округа в первом туре выборов Президента Украины больше всего голосов получил действующий глава государства Петр Порошенко.

Об этом корреспонденту сообщили в участковой избирательной комиссии в Берне.

В частности, после обработки 426 бюллетеней, что соответствует количеству избирателей, принявших участие в голосовании, 256 голосов получил Порошенко. На втором месте Владимир Зеленский, который набрал 53 голоса. Третьим стал Анатолий Гриценко - 44 голоса.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил украинцев за активное голосование на выборах главы государства и подчеркнул, что отсутствует какая-либо информация, которая могла бы поставить под сомнение результаты голосования.